Mehmet Şimşek: Kıdem tazminatı tavanı netleşti

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, memur ve sözleşmeli memur maaşlarına gelen zam oranı ve kıdem tazminatına ilişkin Mali ve Sosyal Haklar Genelgesi'ni yayımladı. Buna göre, kıdem tazminatı tavanının 46 bin 655 lira 43 kuruş oldu.

Memur ve sözleşmeli memur maaşlarına gelen zam oranı ve kıdem tazminatına ilişkin Mali ve Sosyal Haklar Genelgesi yayımlandı.Bu kararı resmileştiren genelgeye Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek imza attı.Bakan Şimşek'in yayımladığı genelgeye göre, memur ve memur emeklilerine verilecek zam, sözleşmeli personel tavan ücret tutarları, kıdem tazminatı yıllık tavan tutarı ile 3628 sayılı kanun kapsamında mal bildirimine esas Genel İdare Hizmetleri Sınıfı birinci derece birinci kademesinde yer alan Şube Müdürüne ödenen net aylık tutarı ilan edildi.Bakanlık tarafından yayımlanan genelge ile kıdem tazminatı tavanı da kesinlik kazandı. Genelgede kıdem tazminatı tavanının 46 bin 655 lira 43 kuruş olarak belirlendiği yer aldı.Ortalama ücret toplamı üst sınırı da 100 bin 850,38 TL'ye yükseltidi ve personelin mali ve sosyal hakları söz konusu maddede yer alan usul ve esaslar dahilinde yüzde 11,54 oranında artırıldı.Mahalli İdareler sözleşmeli personel tavan ücretleri genelgesinde şu ifadeler yer aldı:657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 üncü maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge ve kıdem aylığı gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı (1,012556) memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı (15,848415), iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak yan ödeme katsayısı ise (0,321115) olarak belirlenmiştir.