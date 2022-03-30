Putin imzaladı ve 'kritik yasak' geldi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin stratejik bir hamle yaparak önemli bir kararnameye imzasını attı. Buna göre; Rusya'da devlet kurumlarının kritik altyapılara yönelik yabancı yazılım satın alması ve 2025'ten itibaren de kritik altyapılarda yabancı yazılım kullanması yasaklandı.