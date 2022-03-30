  • USD: 14,79 - 14,82
  • EURO: 16,31 - 16,34
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Adnan Oktar davasında flaş gelişme! Gözaltına alınan 50 sanık tutuklandı!

Adnan Oktar suç örgütü davasında haklarında çıkarılan yakalama kararı üzerine gözaltına alınan aralarında Oktar Babuna'nın da yer aldığı 50 sanık, ifadelerinin alınmasının ardından tutuklandı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi'nin, yerel mahkemece verilen hükmü usulden bozmasının ardından tahliye edilen 61 sanıktan yakalanamayan 11'ini arama çalışmaları devam ediyor.

Ekleme: 30.03.2022 - 13:34 Güncelleme: 30.03.2022 - 13:38 / Editör: Ozge Selin
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesinin (İstinaf) tutuklamaya yönelik yakalama kararının ardından emniyet ekiplerince gözaltına balındıktan sonra adliyeye sevk edilen 50 sanığın işlemleri tamamlandı.

Ceza dairesindeki işlemleri sabah 05.00'e kadar süren sanıkların ifadeleri alındı. Aralarında Oktar Babuna'nın da bulunduğu 50 sanık tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi'nin, yerel mahkemece verilen hükmü usulden bozmasının ardından tahliye edilen 61 sanıktan yakalanamayan 11'ini arama çalışmaları devam ediyor.

Adnan Oktar davasında flaş gelişme! Gözaltına alınan 50 sanık tutuklandı!

NE OLMUŞTU?
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik, aralarında Oktar ve örgüt yöneticilerinin de bulunduğu 84'ü tutuklu 215 sanık hakkında yerel mahkemece verilen hükmü usulden bozmuştu.

İstinafın bozma kararıyla 68 sanığın, tutuklulukta geçirdikleri süre ve haklarındaki hükümlerle ilgili bozma nedenleri dikkate alınarak tahliyelerine karar verilmişti.

Kararda, suç örgütü elebaşı Oktar, Alev Babuna, Aylin Atmaca, Ayşegül Hüma Babuna, Bora Yıldız, Hakan Kurtul, Halil Hilmi Müftüoğlu, İbrahim Tuncer, Mehmet Noyan Orcan, Mert Sucu, Merve Büyükbayrak, Oğuzhan Sevinç, Sinem Hacer Tezyapar, Tarkan Yavaş, Ulviye Didem Ürer ve Yeliz Aksoy'un ise tutukluluk halinin devamına hükmedilmişti.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı da tahliyelerin 'usul ve yasaya aykırı' olduğunu belirterek, sanıklar hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasını istemişti.

İtirazın reddedilmesinin ardından Başsavcılık, bir üst mahkeme olan 2. Ceza Dairesine yeniden itirazda bulunmuştu. Söz konusu itirazı değerlendiren İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, tahliye edilen 68 sanıktan 61'i hakkında 'cinsel saldırı' suçundan tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartılmasına hükmetmişti. Haklarında yakalama kararı çıkartılan 61 sanıktan 50'si gözaltına alınmıştı.
Kılıçdaroğlu'nun avukatı için istenen ceza belli oldu! Başkan Erdoğan'a hakaret etmişti...
Adnan Oktar davasında flaş gelişme! Gözaltına alınan 50 sanık tutuklandı!
88 yıl sonra ilk teravih! Ayasofya Camii teravih cemaatine kavuşuyor!
CHP’nin kara propagandası çöktü
MHP'li Büyükataman'dan CHP'den sorumlu HDP eş başkanı gibi davranan Kılıçdaroğlu'na tepki: 'Kabul edilebilir değil'
Özbekistan'da Başkan Erdoğan çoşkusu! Her yer kırımızı beyaza büründü!
6'lı masada Kılıçdaroğlu çatlağı! Gelecek Partisi 'Adayımız Davutoğlu' dedi resti çekti
İçişleri Bakanı Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na: Bu iki büyükelçiden hangisi satış yaptı?
Milli Muharip Uçağın yeni varyantı geliyor
CHP'nin İzmir'deki 529 milyonluk vurgununda temeli Kemal Kılıçdaroğlu'nun attığı ortaya çıktı!
Edirne'de aynı aileden 4 kişi evde silahla vurulmuş halde bulunmuştu... 1 milyon liralık altın detayı...
Rusya Ukrayna savaşı son dakika | Zelenskiy Putin görüşmesi olacak mı? İstanbul'daki tarihi zirve sonrası flaş açıklamalar...
Hapiste de rahat durmayan Adnan Oktar itirafçı olmak isteyenleri tehdit ediyor!
Çapsız muhalefeti çarpan hamle! Başkan Erdoğan farkı ortaya çıktı!
Rusya-Ukrayna savaşının 35'inci gününde dakika dakika son gelişmeler...
Balıkesir’de mide bulandıran olay! Eniştesinden 14 yaşındaki kıza cinsel istismar!
CNN: Türkiye, arabuluculuk için eşsiz bir konumda
Serseri mayın tehlikesi devam ediyor mu? Mayınlar hakkında bilinmeyenler! Mayınlar nasıl patlatılır?
Kadına ve sağlık çalışanlarına şiddet uygulayanlara cezalar ağırlaştırılacak
Dünyada yükselen enerji krizinin etkilerini azaltacak yeni uygulama! Faturaya koruma kalkanı
Aşk üçgeni çıktı! Bulduğu mektuptaki aile sırrı Instagram'ı sallıyor

Aşk üçgeni çıktı! Bulduğu mektuptaki aile sırrı Instagram'ı sallıyor

Darphane'nin görev kapsamı genişletildi

Darphane'nin görev kapsamı genişletildi

İhtiyaç sahiplerine 224 milyon lira: Güzel haberi Bakan Yanık duyurdu

İhtiyaç sahiplerine 224 milyon lira: Güzel haberi Bakan Yanık duyurdu

NASA alarma geçti! Dev göktaşı dünyaya yaklaşıyor!

NASA alarma geçti! Dev göktaşı dünyaya yaklaşıyor!

Geri sayım başladı! Bakanlıktan konut ve arsa satışı

Geri sayım başladı! Bakanlıktan konut ve arsa satışı

Efsaneleri çürüten çalışma: Cep telefonu kullanımının...

Efsaneleri çürüten çalışma: Cep telefonu kullanımının...