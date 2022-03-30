  • USD: 14,65 - 14,67
  • EURO: 16,31 - 16,34
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

30 Mart Yayın Akışı Nasıl? Bugün Televizyonda Neler Var?

30 Mart yayın akışı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 30 Mart yayın akışı nasıl sorusu yer aldı. Peki, 30 Mart yayın akışı nasıl? 30 Mart televizyonda neler var? Bugün hangi diziler var? İşte merak edilenler...

Ekleme: 30.03.2022 - 16:09 Güncelleme: 30.03.2022 - 16:13 / Editör: Ozge Selin
30 Mart Yayın Akışı Nasıl? Bugün Televizyonda Neler Var?
30 Mart yayın akışı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 30 Mart yayın akışı nasıl sorusu yer aldı. Evde dizi keyfi yapmak isteyen birçok kişi arama motorlarına yöneldi. 30 Mart yayın akışı nasıl ve 30 Mart televizyonda neler var sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.

30 Mart Yayın Akışı Nasıl?


30 Mart yayın akışı evde dizi keyfi yapmak isteyen birçok kişi tarafından merak edildi. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 30 Mart yayın akışı nasıl sorusu yer aldı. Konuyla ilgili olarak birçok kişi arama motorlarına yöneldi. İşte sık sık aratılan 30 Mart yayın akışı;

SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Gelin Evi
08:00 Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:00 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Oğlum
00:15 Baba
02:45 Aziz

30 Mart Yayın Akışı Nasıl? Bugün Televizyonda Neler Var?

ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kuruluş Osman
00:20 El Royal’de Zor Zamanlar (Yabancı Sinema)
03:15 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
05:25 Kuruluş Osman

KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:45 68. Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödül Töreni
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Sadakatsiz
23:30 68. Gilette Milliyet Yılın Sporcusu Ödül Töreni
00:30 Yargı
03:00 Gelinim Mutfakta
05:30 Küçük Ağa

30 Mart Yayın Akışı Nasıl? Bugün Televizyonda Neler Var?

FOX TV YAYIN AKIŞI
08:00 İsmail Küçükkaya İle Çalar Saat
10:45 Ekonomi Arası
11:00 Çağla İle Yeni Bir Gün
13:00 En Hamarat Benim
16:00 Fulya İle Umudun Olsun
19:00 Selçuk Tepeli Fox Ana Haber
20:00 Kayhan (Yerli Sinema)
22:15 Aşk Mantık İntikam
00:45 Kayhan (Yerli Sinema)
02:45 En Hamarat Benim
05:00 Son Yaz
06:00 Zümrüdüanka

STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Söz
08:00 Delisin (Yerli Sinema)
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16:00 Söz
18:30 Star Ana Haber
20:00 İbo Show
00:30 Kaderimin Oyunu
03:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
05:00 Söz

TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Oynat Bakalım
07:15 8’de Sağlık
08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
11:15 Survivor All Star
13:00 Survivor Panorama
14:45 Canım Annem
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Canım Annem
02:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
04:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

TRT1 YAYIN AKIŞI
05:00 Elimi Bırakma
08:15 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi
09:30 Alişan İle Gülümse Hayata
13:30 Ege’nin Hamsisi
16:30 Seksenler
18:55 İddiaların Aksine
19:00 Ana Haber
20:00 Kara Tahta
22:20 Alparslan: Büyük Selçuklu
03:10 Seksenler

İstanbul'daki zirve sonrası Ukrayna'dan barış sinyali: Referanduma gideceğiz
Ticaret Bakanlığı yalanladı: Kesinlikle gerçeği yansıtmamakta
Zelenskiy, Abramovich aracılığı ile Putin'e mektup gönderdi! Aldığı yanıt şaşkına çevirdi: Ona de ki...
İYİ Parti'de deprem: Koray Aydın ve Yavuz Ağıralioğlu görevden alındı
Rusya-Ukrayna savaşının 35'inci gününde dakika dakika son gelişmeler...
Hazine arazilerinin satışından 2,5 milyar lira gelir bekleniyor
Bakan Soylu'dan Akşener'e tepki: Başaramayacaksın Zafiyet Hanım!
Trump'ın sözlerini duyan şaşkına döndü: Eski dostu Putin’den yardım istedi
Geleceğin projeleri şimdiden kazandırıyor! Avrasya Tüneli'nden devlet 140 milyon dolar para alacak!
Ticaret Bakanı Mehmet Muş açıkladı: En ağır yaptırımları uygulayacağız
Olağanüstü hâl ilan edildi! Paylaşılan görüntüler şok etti!
3600 ek gösterge ve asgari ücrete ikinci zamda tarih belli oldu
Kremlin'den Kadirov'un 'müzakerelerden vazgeçelim' teklifine yanıt
Kılıçdaroğlu'nun avukatı için istenen ceza belli oldu! Başkan Erdoğan'a hakaret etmişti...
Adnan Oktar davasında flaş gelişme! Gözaltına alınan 50 sanık tutuklandı!
88 yıl sonra ilk teravih! Ayasofya Camii teravih cemaatine kavuşuyor!
CHP’nin kara propagandası çöktü
MHP'li Büyükataman'dan CHP'den sorumlu HDP eş başkanı gibi davranan Kılıçdaroğlu'na tepki: 'Kabul edilebilir değil'
Özbekistan'da Başkan Erdoğan çoşkusu! Her yer kırımızı beyaza büründü!
6'lı masada Kılıçdaroğlu çatlağı! Gelecek Partisi 'Adayımız Davutoğlu' dedi resti çekti
Sancaktepe'de çöpte bebek cesedi bulunmuştu! Anneden kan donduran itiraf: Eşim çocuk istemiyordu, ben de attım

Sancaktepe'de çöpte bebek cesedi bulunmuştu! Anneden kan donduran itiraf: Eşim çocuk istemiyordu, ben de attım

Darphane'nin görev kapsamı genişletildi

Darphane'nin görev kapsamı genişletildi

İhtiyaç sahiplerine 224 milyon lira: Güzel haberi Bakan Yanık duyurdu

İhtiyaç sahiplerine 224 milyon lira: Güzel haberi Bakan Yanık duyurdu

NASA alarma geçti! Dev göktaşı dünyaya yaklaşıyor!

NASA alarma geçti! Dev göktaşı dünyaya yaklaşıyor!

Geri sayım başladı! Bakanlıktan konut ve arsa satışı

Geri sayım başladı! Bakanlıktan konut ve arsa satışı

Efsaneleri çürüten çalışma: Cep telefonu kullanımının...

Efsaneleri çürüten çalışma: Cep telefonu kullanımının...