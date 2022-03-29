Ramazanda Boğaz Reflüsüne Dikkat! Boğaz Reflüsü Neden Olur?

Boğaz Reflüsü Neden Olur?



Boğaz Reflüsü Nasıl Geçer?



Boğaz reflüsü sık sık karşılaşılan hastalıklar arasında yer alıyor. Özellikle Ramazan aylarında artan bu şikayet ile birçok kişivesorularına cevap aramaya başladı. Bu rahatsızlıktan muzdarip olan birçok kişi arama motorlarına yöneldi.vesorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.Boğaz reflüsü birçok farklı nedene bağlı olarak ortaya çıkabilir. Bu sebeple en sık aratılanlar arasındasorusu yer alıyor. Boğaz reflüsü rahatsızlığı ile özellikle Ramazan aylarında karşılaşanlar konuyla ilgili araştırmalara başladı. Boğaz reflüsünün nedenleri ile ilgili olarak Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Yavuz Selim Yıldırım tarafından yapılan açıklamada "Boğaz reflüsü mide asidinin boğaza, ses tellerine ve ağız bölgesine kadar gelmesine boğaz reflüsü diyoruz. Özellikle ramazan ayında daha fazla görmekteyiz çünkü insanlar sahurdan sonra hemen yatıyorlar ve mide boşalması için yeterli zaman olmadığından uykudan sonra midedeki yiyecek ve içecekler boğaza doğru kaçak yapıyor bu nedenle boğaz reflüsü şikayetlerini bu ayda daha fazla görüyoruz.Aynı şekilde akşam iftarda bir anda çok miktarda yemek yedikten sonra mide fazlasıyla dolu olduğu için geriye doğru kaçak yaparak boğaz şikayetlerine neden oluyor. Boğaz reflüsü ile mide reflüsü birbirinden farklıdır mide reflüsünde göğüste ağrı, göğüs arka duvarında yanma ve ekşime şikayetleri yaşanırken boğaz reflüsünde boğazda geçmeyen takılma hissi, sürekli boğaz temizleme, öksürük, ses kısıklığı, seste çatallaşma, geniz akıntısı, boğaz kuruluğu ve ağız kokusu gibi birçok şikayete neden olur.” ifadeleri kullanıldı. Genellikle bu rahatsızlık boğaz temizleme isteği, boğazda takılma hissi, ses kısıklığı, seste kabalaşma, yutarken takılma hissi ve gıcık gibi sorunlarla kendini gösterir. Bu durumda alanında uzman bir doktora danışarak konuyla ilgili tedavi almanız tavsiye edilmektedir.Boğaz reflüsü ile ilgili olarak birçok kişisorusuna cevap aramaya başladı. Bu rahatsızlığın nasıl ortaya çıktığı ve şiddeti değerlendirilerek alanında uzman bir doktora danışmak en mantıklısı olacaktır. Günlük yaşam ve beslenme rutinini değiştirerek bu rahatsızlıktan kurtulabilirsiniz. aşırı kahve içmek, alkollü içecekler, yağlı yiyecekler, asitli içecekler, hazır meyve suları, kakaolu ve çikolatalı yiyecekler, fazla salçalı ve baharatlı yiyecekler ve yağlı yiyecekleri tüketmemek bu konuda kendinize yapacağınız en büyük iyiliklerdendir. Ayrıca boğaz reflüsünden kurtulmak için Ramazan aylarında çok fazla yemek yememek büyük önem taşımaktadır. Yastığınızı daha yüksek kullanmak da iyi bir çözüm olabilir. Ayrıca sıkı ve dar giyinmekten kaçınmak ve reflüyü arttıran yiyecekler tüketmemek çok daha rahat bir Ramazan ayı geçirmenizi sağlayacaktır. Geçmeyen ve şiddetli boğaz reflüsü ile karşılaşırsanız mutlaka alanında uzman bir doktora danışmanız tavsiye ediliyor.