29 Mart Altın Fiyatları Ne Kadar?



Altın Fiyatları Artacak Mı?



Altın fiyatları sabah saatlerinden itibaren en sık aratılanlar arasında yerini aldı. Yatırımcılar tarafından en merak edilenler arasındavesoruları yer alıyor. Durgun seyreden altın fiyatlarının nasıl ilerleyeceği oldukça merak ediliyor. Rusya Ukrayna savaşının ardından yükselişe geçmesi oldukça dikkat çekmişti.vesorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.birçok kişi tarafından aratılmaya başlandı. Bu nedenle arama motorlarına yönelen birçok kişi 29 Mart gram altın ne kadar ve 29 Mart çeyrek altın ne kadar sorularına cevap aramaya başladı. İşte oldukça merak edilen 29 Mart altın fiyatları;ALIŞ: 833,96SATIŞ: 858,72ALIŞ: 6.100,00SATIŞ: 6.167,0ALIŞ: 833,96SATIŞ: 858,72ALIŞ: 5.971,00SATIŞ: 6.011,00ALIŞ: 2.990,00SATIŞ: 3.016,00ALIŞ: 1.495,00SATIŞ: 1.508,00ALIŞ: 6.095,00SATIŞ: 6.187,00ALIŞ: 920,33SATIŞ: 920,52Altın fiyatları hakkında en sık aratılan sorulardan biri desorusu oldu. Bu nedenle arama motorlarına yönelen birçok kişi uzmanlar tarafından yapılan açıklamaları büyük bir ilgiyle takip ediyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş tarafından yapılan açıklamada konuyla ilgili "Gram altın fiyatı geçtiğimiz hafta 935 - 940 aralığına kadar yükseldi. Yatırımcılara 'Yüksekten satıyorlar. Aman dikkat edin. Yüksekten maliyet yapmayın' uyarılarım vardı. Cuma günü 932 seviyesinden kapanış yapan gram altın geri çekilerek 921 seviyelerine geldi. Emtia fiyatları haftaya yüzde 1’in üzerinde değer satışları ile başladı. Yine 900 TL üzeri rakamların yüksek olduğunu söyleyebilirim. Ons altın 1965 dolar seviyesine kadar yükselmişti. Yine bu fiyatlamaların yüksek olduğunu göz önünde bulundurulduğunda 1.880 seviyesine kadar düşüşün mümkün olabileceğini ve 1.900 dolar üstüne sıcak bakmıyorum. Kişisel olarak bu seviyelerden alım yapmanın uygun olmadığını düşünüyorum. Ons altın 1.934 seviyesinden haftaya başladı. “ ifadelerini kullandı. Ayrıca FED faiz kararının altın ile ilişkisini değerlendirerek Bu süreçle birlikte yatırımcıların da kafası karışık. Merkez bankaları faiz artırım sürecine girdi. ABD Merkez Bankası Fed 25 baz puan faiz artırımı yaparak piyasaları bozmadan bu sürece başlamak istedi. Hafta başında Fed Başkanı Powell ve Avrupa Merkez Bankası başkanının da açıklamalarını takip ettik. Genelde şahin tondaki söylemleriyle süreci devam ettiren bir Fed var karşımızda" diyen İslam Memiş, "Bu bizim için bir sürpriz değil. Daha önce Fed için söylemle piyasaları baskılamaya devam edeceği, faiz artırımını yılda kez yapmak üzere bu süreci devam ettireceği yönünde ifadelerimiz vardı. Şimdi ise yeni bir taktik uyguluyorlar” ifadelerini kullandı.