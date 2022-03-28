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CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu vatandaş trafik çilesi çekerken 'Çevre 1' adlı tekneyi kendine makam aracı yaptı

“Trafik İstanbul’un kaderi değil. Bu sorunu çözeceğim” diyen İmamoğlu, kendi trafik sorununu çözdü. Vatandaş trafik çilesi çekerken, kendi işe gidip gelirken tekne kullanmanın sefasını sürdü. Göreve geldiğinden bu yana 256 kez Çevre 1 teknesini kullanan İmamoğlu'nun toplam yakıt masrafı ise 1 milyon 612 bin 800 liraya ulaştı

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu vatandaş trafik çilesi çekerken 'Çevre 1' adlı tekneyi kendine makam aracı yaptı
Ekleme: 28.03.2022 - 09:10 Güncelleme: 28.03.2022 - 09:12 / Editör: Ozge Selin
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu vatandaş trafik çilesi çekerken 'Çevre 1' adlı tekneyi kendine makam aracı yaptı
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İBB iştiraki İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne (İSTAÇ) bağlı Çevre 1 isimli tekneyi kendisine 'makam aracı' olarak tahsis ettiği ortaya çıktı.

Ailesiyle birlikte Çevre-1 teknesi kullanan İmamoğlu'nun, göreve geldiğinden beri Çevre 1 teknesiyle yaptığı yolculukların maliyeti ise milyonlarca lirayı aştı.

ROTASI DEĞİŞMEDİ

İmamoğlu'nun tekneyle yaptığı yolcuklar şöyle gerçekleşiyor: 25 Haziran 2019'da saat 10: 08'de Yenikapı sahilinden hareket eden Çevre 1, saat 11: 24'te Beylikdüzü Marina'ya varıyor. 3 dakika sonra İmamoğlu'nu alan tekne 11: 27'de hareket ederek, Yenikapı'ya 12: 17'de ulaşıyor. 15 Temmuz 2020'de ise 07: 48'de Yenikapı'dan çıkan Çevre 1, 08: 48'de Beylikdüzü'ne geliyor. İmamoğlu'nun binmesiyle 09: 07'de yeniden kalkış yapan tekne, 09: 56'da Yenikapı'ya giriş
yapıyor.

01 Nisan 2021'de de rota değişmiyor. 07: 54'te Yenikapı'dan ayrılan Çevre 1, 54 dakika sonra Beylikdüzü'ne ulaşıyor. Vardıktan 4 dakika sonra İmamoğlu'nu alan Çevre 1, 10: 06'da
Yenikapı'ya yanaşıyor.

GÜNLÜK 700 LİTRE YAKTI

Edinilen bilgilere göre; makam aracı olarak kullanılan Çevre 1, toplamda gidiş-dönüş 256 kez İBB Başkanı İmamoğlu için sefer yaptı. Yenikapı-Beylikdüzü ve Beylikdüzü-Yenikapı
seferlerinde 56 km yol kat eden Çevre 1, günlük 2 saat boyunca İmamoğlu'nun özel hizmetine sunuldu. Bir saatte ortalama 350 litre yakıt tüketen Çevre 1, İmamoğlu için günlük
700 litre yakıt sarfiyatı yaptı. İmamoğlu'nun Çevre 1 teknesiyle işe gitmek için yaptığı seyahatlerin günlük yakıt maliyeti 12 bin 600 lirayı buldu. Göreve geldiğinden bu yana 256
kez Çevre 1 teknesini kullanan İmamoğlu'nun toplam yakıt masrafı ise 1 milyon 612 bin 800 liraya ulaştı.

3 YILDIR KULLANIYOR

Çevre 1 teknesi, Haziran'da 4, Ağustos'ta 2, Eylül'de 6, Ekim'de 16, Kasım'da 12, Aralık'ta 14 olmak üzere 2019 yılı boyunca 54 sefer yaptı. Aynı tekne, 2020'de ise Şubat 6, Mart 4, Mayıs 2, Haziran 12, Temmuz 14, Ağustos 18, Eylül 12, Ekim 6, Kasım 2, Aralık 18 sefer olmak üzere 94 kere hareket etti. 2021'de de aynı tekneyi makam aracı olarak kullanan İmamoğlu; Ocak 8, Şubat 6, Mart 10, Nisan 8, Mayıs 6, Haziran 30, Temmuz 16, Ağustos 18, Eylül 2, Ekim 4 olmak
üzere 108 sefer yaptı.

"TEMİZLEME ÖZELLİĞİ OLMAYAN GEMİLER GERİ PLANA ALINDI" DEMİŞTİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve sözcüsü Murat Ongun'un İBB Dökü-1 ve İBB Dökü- 2 gemilerinin müsilajla mücadelede ettiğini söylemelerine karşın söz konusu gemilerin hiç çalışmadığını belgeleriyle ortaya koymuştu. İBB, gazetemizin haberinin ardından açıklama yapmış ve "Temizleme özelliği olmayan Dökü gemileri geri plana alındı" iddiasında bulunmuştu. Ekrem İmamoğlu'nun; 'çevre denetleme' görevi yürüten Çevre 1 isimli gemiyi makam aracı olarak kullanması hakkında nasıl açıklama yapacağı merak ediliyor.
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