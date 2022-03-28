Bayram İkramiyesi Artacak Mı? 2022 Bayram İkramiyesi Ne Kadar?

Bayram İkramiyesi Artacak Mı?



Bayram İkramiyesi Ne Zaman Ödenecek?



Milyonlarca emekli bayram ikramiyeleri hakkında araştırmalara başladı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındavesoruları yer alıyor. Enflasyon oranında bayram ikramiyelerine artış uygulanacağı en sık konuşulanlar arasında yer alıyor. Kamu işçileri ve emekliler bayrama az bir süre kala konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı.vesorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.Geçtiğimiz sene 1100 TL bayram ikramiyesinin alınmasının ardından bu sene ikramiyelerde herhangi bir artışın yaşanıp yaşanmayacağı merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındasorusu yer aşlıyor. İkramiyeler için 4 farklı formülün yer aldığı belirtiliyor. Konuyla ilgili henüz net bir açıklama yapılmadı. Cem Kılıç tarafından yapılan açıklamada 'Emekliler ve malulen emekli olmuş malullük aylığı alan kişiler için bayram ikramiyesinin tutarı 1.100 TL. 1.000 TL olarak başlayan bayram ikramiyesi tutarı 2021 yılında 1.100 TL'ye çıkartılmıştı. Bu yıl da bayram ikramiyesinde artış yapılması yönünde beklenti var. Bu beklentinin hayata geçirilmesi için 5510 sayılı Kanunda değişiklik yapılması gerekiyor. Önümüzdeki günlerde bu konuda bir kanun teklifi hazırlanıp Meclis'te kabul edilirse böyle bir artış hayata geçirilebilir ve emeklilerin bayram ikramiyelerinde artış sağlanabilir. Bu artışın miktarı konusunda 1.500 TL ya da 1.750 TL gibi beklentiler var. Bu çerçevede sağlanacak artış ile emeklilerin bayramı daha keyifli geçirmeleri sağlanabilir.' İfadeleri kullanıldı. Ayrıca bazı ortamlarda ikramiyelerin 2 bin 126 liraya kadar çıkabileceği belirtildi. İkramiye ile ilgili masaya yatırılan formüller şu şekilde;-Formül 1: İlk formüle göre ikramiyelerde enflasyon oranına göre artış yapılacak. 2021 yılındaki enflasyonun yüzde 36.08 olarak gerçekleştiği bu duruma göre ikramiyenin 1496 lira 88 kuruş ödenebileceği belirtildi. Toplam ikramiye tutarı ise 2 bin 993 lira 73 kuruş olarak ödenecek.-Formül 2: Bu formüle göre ikramiye için yeniden değerlendirme oranı göz önünde bulundurulabilir. Böylece yüzde 36.2 değerlendirme oranıyla 1498 lira olarak ikramiyeler yatırılacak.-Formül 3: Asgari ücret için uygulanan artış yüzde 50.51 olarak gerçekleşti. İkramiyeler için bu sistem uygulandığında 1655 lira olacak.-Formül 4: Sonuncu formülde ise toplam asgari ücret miktarının ödeneceği belirtildi. Bu nedenle toplam 4253 lira ikramiye alınacak.Konuyla ilgili en sık aratılan sorulardan biri desorusu oldu. İlk ödemenin 2 Mayıs günü ödenmesi bekleniyor. Ayrıca Kurban Bayramı öncesi de ikinci ikramiyelerin yatırılması bekleniyor. Tüm emeklilere aynı miktarda ödeneceği belirtilen ikramiyeler aynı zamanda dul ve yetim maaşı alanlara da yatırılacak.vesorularına sizler için cevap verdik. Konu hakkında günce gelişmelerden anında haberdar olmak için sitemizi takip edebilirsiniz.