27 Mart Altın Fiyatları Ne Kadar? 27 Mart Gram Altın Ne Kadar?

27 Mart Altın Fiyatları Ne Kadar?



Altın Fiyatları Artacak Mı?



Altın fiyatları sabah saatlerinden itibaren birçok kişi tarafından merak ediliyor. Özellikle yatırımcıların en sık arattıkları arasındavesoruları yer alıyor. Ekonomik gelişmeler ve Rusya Ukrayna arasındaki savaşın altın fiyatlarını nasıl etkileyeceği merak konusu oldu.vesorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.27 Mart altın fiyatları birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle arama motorlarına yönelen vatandaşlarsorusuna cevap aramaya başladı. Rusya Ukrayna arasındaki savaş devam ederken altın fiyatlarının nasıl ilerleyeceği de merak konusu oldu. 27 Mart altın fiyatları şu şekilde sıralanabilir;ALIŞ: 1.517,00SATIŞ: 1.531,00ALIŞ: 933,47SATIŞ: 933,90ALIŞ: 846,13SATIŞ: 872,25ALIŞ: 6.189,00SATIŞ: 6.262,00ALIŞ: 6.173,00SATIŞ: 6.266,00ALIŞ: 6.058,00SATIŞ: 6.103,00ALIŞ: 3.034,00SATIŞ: 3.063,00ALIŞ: 1.957,72SATIŞ: 1.958,62Altın fiyatlarıyla ilgili olarak birçok kişi fiyatların artıp artmayacağını merak ediyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındasorusu yer aldı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş tarafından yapılan açıklamada "Piyasalarda yatay bir seyir var. Emtia ve dövizlerin belli bant aralıklarına sıkıştığını görüyoruz. Bir bakıyorsunuz yükselişler bir bakıyorsunuz düşüşler var. Ama genel itibariyle bir bant aralığında sıkışmış, belirsizliğini koruyan bir piyasanın karşımızda olduğunu gözlemliyoruz. Tabii yatay bir seyir ve belirsizlik süreciyle birlikte yatırımcıların da kafası oldukça karışıyor. Kısa vadeli yatırımcılar pozisyon alamıyor uzun vadede alım fırsatı ise bir türlü gelmedi. Yukarıdan satmak isteyenlerin de o fırsatı bir türlü yakalayamadığını gözlemliyoruz. Biliyorsunuz Merkez bankaları faiz artırımı sürecine girdi. Amerika Merkez Bankası FED 25 baz puanlık bir faiz artırımı yaptı. Bu piyasalarda çok sert dalgalanmaya neden olmadı. Tekrar hafta başında FED başkanı ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı açıklamalarını da yakından takip ettik. Genelde yine şahin tondaki söylemde bu sürecin devam edeceğini anladık. Bu bizim için aslında sürpriz değil. Şahin tonda söylemlerle piyasaları baskılama devam eder. Faiz artışlarını yılda 4 kez yapmak suretiyle bu süreci devam ettirir demiştik. FED faiz artırımı yaptıktan sonra tekrar Şahin tonda açıklamalar yapmaya devam ediyor. Bazı üyeler 50 baz puan artırmamız lazım, resesyon riskini ortadan kaldırmamız lazım ama bu faiz artırımı sürecinde de enflasyonla mücadeleyi devam ettirmemiz gerekiyor diye açıklamalar yapıyor." ifadeleri kullanıldı.vesorularına sizler için cevap verdik. Konuyla ilgili güncel gelişmelerden haberdar olmak için sitemizi takip edebilirsiniz.