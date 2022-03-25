Yandaş Yılmaz Özdil, CHP ve ittifak ortaklarını ağır şekilde eleştirdi: Üzerine konuşulacak bir masa değil

Millet İttifakına üye altı parti (CHP, İYİ Parti, Saadet, Gelecek, DEVA ve Demokrat) Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem için Ahlatlıbel'de bir araya geldi.Söz konusu görüşmenin bildirgesini 28 Şubat 2022'de Bilkent'te açıklayan ve 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem' mutabakatına imza atan 6 parti, büyük tepki çekmişti.'ATATÜRK' VE 'TÜRK MİLLETİ' YOK!CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın katıldığı Bilkent Zirvesi'nin mutabakatında 'Atatürk' ve 'Türk Milleti' ifadelerinin geçmemesi tüm dikkatleri üzerine topladı.Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem mutabakatına atılan imzaların ardından ittifakta sular durulmadı. Bu durum, 6'lı yuvarlak masa ittifakını dağılacağı yorumlarını da beraberinde getirdi.'ÜZERİNDE KONUŞULACAK BİR MASA DEĞİL!'CHP'ye yakınlığıyla bilinen Sözcü Gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, Cumhuriyet Halk Partisi'ne sert tepki göstererek, Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme ve 6'lı yuvarlak masa ittifakını eleştirdi.Mutabakat metninde Atatürk'ün olmamasına dikkat çeken Özdil, 'Şimdi sen toplantı yapmışsın, 'ülkeyi kurtaracağım' diyorsun, mutabakat metninde Atatürk yok! İçinde Atatürk vizyonu olmayan bir metin, ülkenin kurtarıcı mutabakatı olabilir mi?' sorusunu sordu.Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu durumu kabullenmesine tepki gösteren Yılmaz Özdil, 'Bu üzerinde konuşulacak bir masa değil bence' ifadelerini kullandı.İşte Sözcü yazarı Yılmaz Özdil'in açıklamalarından satır başları;Ali Poyrazoğlu'nun tiyatrosunda gördüğüm bir şeydi. Köşe yazılarımda da sık sık kullanırım. Parayı, banknotu ışığa tutacaksın... Bakarsın içinde Atatürk varsa o para gerçek paradır. Eğer ışığa tuttuğunda içinde Atatürk yoksa o para sahtedir. İçinden Atatürk geçmeyen sahtedir. Şimdi sen toplantı yapmışsın, 'ülkeyi kurtaracağım' diyorsun, mutabakat metninde Atatürk yok! İçinde Atatürk vizyonu olmayan bir metin, ülkenin kurtarıcı mutabakatı olabilir mi? 1924 anayasasına 'tu kaka' diyen bir kafa ülke için kurtarıcı olabilir mi? Cumhuriyet Halk Partisi'nin bunu kabullenmesi... Bu üzerinde konuşulacak bir masa değil bence.MUHARREM İNCE: 'BUNLAR 6 AYDA DAĞILIR'6 benzemezin bir araya gelerek etrafına toplandığı yuvarlak masa muhalefetine CHP'den ayrılarak Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce'den tepki geldi. 6'lının birbiri ile olan çelişkisine dikkat çeken Muharrem İnce, ''Atatürk demeyeyim, bu kızar', 'PKK demeyeyim, o kızar', 'Tarikat demeyeyim, bu kızar', 'Yeter ki dostlar alışverişte görsün, biz güçlü gibi görünelim'. Bunlar 6 ayda dağılır.' ifadelerini kullandı.'BEN İMZA ATMAZDIM'İnce metne ilişkin 'Ben orada olsaydım 'Atatürk' yazmıyorsa o metne imza atmazdım.' açıklamasında bulundu.'SORSANIZ HEPSİ ATATÜRKÇÜ!'6 muhalefet liderinin 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem' mutabakat metninde 'Atatürk' ve 'Türk Milleti' adının hiç geçmemesi dikkat çekti. Söz konusu metne Kılıçdaroğlu'nun rakibi İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen Cumhuriyet gazetesinden tepki geldi. Akşener yandaşı gazeteci Ahmet Takan ise köşe yazısında 'Ahlatlıbel zirvesinden sonra, Bilkent deklarasyonunu da gördük!.. 44 sayfa… Satır satır okudum… Bir daha bir daha okudum… İçim yandı!.. Ahlatlıbel zirvesinden sonra, kafamdaki soru işaretlerinin küçük bir bölümünü farklı yazılarda münasip bir dille ifade etmiştim. Tedirginliklerimin kat sayısı arttı!.. O,44 sayfanın içinde Türk ve Atatürk yok? Neden yok?.. Sorsanız hepsi Atatürk'çü!..' ifadeleriyle 6'lıya yüklendi.'EY ALTI İMZA, İNSANLARIN EN ADİSİ VATANINI SATANDIR'Atatürkçü Düşünce Derneği de bir açıklama yaparak rahatsızlığını dile getirirken; gazeteci Nihat Genç muhalefeti 'Cumhuriyet'ten ne istediniz, devrimlerin hangisini beğenmediniz, 'herkes hukuk karşısında eşittir'in neresi 'dar kalıp'mış, laiklikten, Atatürk'ten, Türk Milleti lafzından ve egemenliğinden tek satır neden yok, ey altı imza, insanların en adisi vatanını satandır, unutmayacağız!' sözleriyle vurdu.