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Instagram sohbetleri değişiyor: Yeni tema geldi

Instagram DM'ye gelen yeni sohbet teması ile mesajlar bambaşka bir görünüme kavuştu. Peki nasıl kullanılacak?

Ekleme: 25.03.2022 - 10:45 Güncelleme: 25.03.2022 - 10:52 / Editör: Ozge Selin
Instagram sohbetleri değişiyor: Yeni tema geldi
Milyarlarca kullanıcıya sahip sosyal medya platformlarından Instagram, 2020 yılının Kasım ayında sohbet temalarını kullanıma açtı. Bundan önce Facebook Messenger uygulamasında da bulunan temalar sayesinde mesajlardan ayarlara ve ikonlara kadar, sohbet bölümünün renklerini tamamen değiştirebiliyorsunuz.

Bu özellik ek olarak belli bir dönem, festival vb. şeylerle uyumlu olacak şekilde hazırlanan duvar kağıtlarını da kapsıyor. Örneğin Instagram geçtiğimiz sene Netflix'in Stranger Things dizisine özel geliştirdiği temayı kullanıma açmıştı. Şimdi şirketin yeni bir sohbet teması geliştirdiği ortaya çıktı.

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Mobil uygulama sızıntılarıyla ünlü Alessandro Paluzzi, Instagram uygulamasına gelen yeni temayı yayınladı. Paluzzi'ye göre şirket bu sene 15 Nisan ile 24 Nisan arasında Kaliforniya'da gerçekleşen bir müzik ve sanat festivali Coachella'ya özel bir sohbet teması tasarlamış durumda ve şu anda kullanılabiliyor.

Yeni temayı kullanabilmek için Instagram ve Messenger hesabınızın birbirine bağlı olması gerekiyor. Eğer Instagram'ı Facebook'tan bağımsız olarak kullanıyorsanız, Coachella temasını seçemiyorsunuz. Sosyal medya hesaplarınız bağlıysa ve Coachella size hala gelmediyse, uygulamayı App Store veya Google Play Store'dan güncelleyin.

Son sürümü yükledikten sonra Instagram DM bölümünde Coachella sohbet teması seçebilirsiniz:

Instagram'ı açın ve herhangi bir sohbetin içine girin.
Sağ üst köşedeki i simgesine basın, ardından “Tema” seçeneğine dokunun.
Burada Coachella'yı veya dilediğiniz herhangi bir temayı seçerek sohbetin görünümünü değiştirebilirsiniz.
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