Türkiye'nin konuştuğu Büyükşen cinayetinde flaş gelişme!

Konya'da 3,5 yıl önce öldürülen Metin ve Nejla Büyükşen soruşturması kapsamında yeni bir gelişme daha yaşandı. Karatay ilçesi, İsmil Mahallesinde yapılan eş zamanlı operasyonda farklı ailelerden 7 kişinin daha gözaltına alındığı öğrenildi. Dosya kapsamında 2'si tutuklu 4 kişi ile ilgili soruşturmanın da sürdüğü belirtildi..

Konya'nın Karatay ilçesinde yaşayan Metin Büyükşen ve Nejla Büyükşen cinayetine ilişkin sürdürülen soruşturma kapsamında 7 kişi daha gözaltına alındı.3 çocuk sahibi Büyükşen çifti ilçeye bağlı İsmil Mahallesindeki evlerinde, 3 Eylül 2018 günü kar maskeli saldırgan tarafından vurularak öldürülmüş, çiftin kızları Fatma Büşra ise saldırgandan ölü taklidi yaparak kurtulmuştu.Jandarma tarafından kurulan özel ekibin çalışması sonucu 8 ay önce şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirilerek cinayeti azmettirdiği ileri sürülen Abdullah Başdemir (47) sevgilisi Esra Taş ile onlara yardım ettikleri ileri sürülen Zekeriya Okşen, kuzeni Mustafa Okşen ile Afgan uyruklu Abdulhamid Uzbek tutuklanmıştı.Kuzen Mustafa Okşen cezaevinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmiş, Zekeriya Okşen ve Abdulhamid Uzbek ise soruşturma aşamasında tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.7 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDISoruşturma sürerken olayla ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı. İsmil Mahallesinde jandarma tarafından farklı ailelere yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda 7 kişinin daha gözaltına alındığı öğrenildi.Dosya kapsamında 2'si tutuklu 4 kişi ile ilgili soruşturmanın da sürdüğü belirtildi.