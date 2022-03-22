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Demet Evgar Kimdir? Demet Evgar Kaç Yaşında?

Demet Evgar son zamanlarda oldukça merak edilen isimler arasında yer aldı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Demet Evgar kimdir sorusu bulunuyor. Peki, Demet Evgar kimdir? Demet Evgar kaç yaşında? Demet Evgar evli mi? İşte merak edilenler...

Ekleme: 22.03.2022 - 11:51 Güncelleme: 22.03.2022 - 12:03 / Editör: Ozge Selin
Demet Evgar Kimdir? Demet Evgar Kaç Yaşında?
Demet Evgar birçok kişi tarafından merak edilen isimler arasında yer alıyor. Bu arama motorlarına yönelen birçok kişi Demet Evgar kimdir vebsorularına cevap aramaya başladı. Son zamanlarda kadın hakları ile ilgili yaptığı paylaşımla büyük beğeni toplayan Demet Evgar hakkında detayları öğrenmek isteyenler arama motorlarına yöneldi. Demet Evgar kimdir ve Demet Evgar kaç yaşında sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.


Demet Evgar Kimdir? Demet Evgar Kaç Yaşında?

Demet Evgar Kimdir?


Demet Evgar birçok kişi tarafından merak edilen isimler arasında yer alıyor. Arama motorlarına yönelen birçok kişi konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. En sık aratılanlar arasında Demet Evgar kimdir sorusu yer alıyor. Demet Evgar 19 Mayıs 1980 tarihinde dünyaya geldi. 17 yaşındayken Manisa’da yer alan Afsem Tiyatrosu’nda oyunculuğa başladı. Ardından İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olduktan sonra Aslı ile Kerem, Bütün Çocuklarım ve Emret Komutanım gibi birçok dizide yer aldı. 1 Erkek, 1 Kadın isimli dizide Emre Karayel ile başrolleri paylaşmasının ardından birçok kişi tarafından tanındı. Demet Evgar geçtiğimiz günlerde Levent Babataş ile dünya evine girdi. Demet Evgar projeleri ise şu şekilde sırlanabilir;

Filmografi

2005 Banyo
Hülya
2006 Beyza'nın Kadınları
Beyza Türker, Rabia Çınar, Dilara, Ayla
2009 Güneşi Gördüm
Havar
2009 Yahşi Batı
Suzan Van Dyke
2010 Vay Arkadaş
Nil
2013 Sen Aydınlatırsın Geceyi
Yasemin
2015 Yok Artık!
Ceyda
2016 Kötü Kedi Şerafettin
Misket ve Tacettin (ses)
2017 Aşkın Gören Gözlere İhtiyacı Yok
Handan
2017 Aile Arasında
Solmaz
2018 Sofra Sırları
Neslihan
2019 Topal Şükran'ın Maceraları
Şükran

Demet Evgar Kimdir? Demet Evgar Kaç Yaşında?

2000 Yedi Numara
Yeliz
2002 Aslı ile Kerem Yeliz
2002 Çiçek Taksi Konuk Oyuncu
2002 Tatlı Hayat
Defne-İhsan Yıldırım'ın sekreteri
2003 Yuvam Yıkılmasın
Hülya
2003 Çınaraltı Nilüfer
2004 Bütün Çocuklarım
Eyşan
2005 Emret Komutanım
Üsteğmen Çiğdem
2006 Erkekler Ağlamaz
Zeynep
2008-2015 1 Kadın 1 Erkek
Zeynep Yıldırım
2014 Yetenek Sizsiniz Türkiye
Kendisi
2017 Vatanım Sensin
Kara Fatma

2018-2019 Avlu
Deniz Demir - Başrol
2020-2021 Alev Alev
Cemre

Tiyatro oyunları

Hedda Gabler : Henrik Ibsen - Pangar - 2019
Kozalar : Adalet Ağaoğlu/Ayşenil Şamlıoğlu - Pangar - 2016
39 Basamak : John Buchan/Patrick Barlow - Müşterek - 2016 /// 22. Sadri Alışık Ödülleri'nde Komedi, Kara Komedi ve Müzikal'de En İyi Kadın Oyuncu ödülüne aday gösterildi.
Kral (Soytarım) Lear : William Shakespeare/Yiğit Sertdemir - Altıdan Sonra Tiyatro & Pangar - 2014
Macbeth : William Shakespeare - Pangar - 2012
Cimri : Molière - Kent Oyuncuları - 2009 /// 15. Sadri Alışık Ödülleri'nde Müzikal ya da Komedi'de En İyi Kadın Oyuncu ödülüne aday gösterildi.
39 Basamak : John Buchan/Patrick Barlow - Kent Oyuncuları - 2007 /// 13. Sadri Alışık Ödülleri'nde Müzikal ya da Komedi'de En İyi Kadın Oyuncu ödülüne aday gösterildi.
Ayşegül Hindistan'da : Tiyatro Kılçık - 2006
Anna Karenina : Lev Nikolayeviç Tolstoy - Kent Oyuncuları - 2006 /// 12. Sadri Alışık Ödülleri'nde Drama'da En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü kazandı.
Gece Mevsimi : Rebecca Lenckiews - Kent Oyuncuları - 2005 /// 10. Afife Tiyatro Ödülleri'nde Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu ödülünü kazandı.
Aşk Çemberi : David Hare - Kent Oyuncuları - 2003
Takanlar ve Takılanlar : Tiyatro Kılçık - 2000
Kadınlar da Savaşı Yitirdi

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