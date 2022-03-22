Aslı Enver Kimdir? Aslı Enver Kaç Yaşında?
Aslı Enver birçok kişi tarafından merak edilen isimler arasında yer alıyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Aslı Enver kimdir sorusu yer aldı. Peki, Aslı Enver kimdir? Aslı Enver kaç yaşında? Aslı Enver filmleri neler? İşte merak edilenler...
Aslı Enver birçok kişi tarafından merak edilen isimler arasında yer alıyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Aslı Enver kimdir ve Aslı Enver kaç yaşında soruları yer aldı. Son zamanlarda isminden sıkça söz ettiren Aslı Enver, Netflix platformundan yayınlanan Sen Yaşamaya Bak isimli projeyle oldukça konuşuldu. Aslı Enver kimdir ve Aslı Enver kaç yaşında sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.
Aslı Enver Kimdir?
Aslı Enver birçok projede başarıyla yer almış ünlü oyuncular arasında yer alıyor. Son zamanlarda sık sık gündeme gelmesi nedeniyle birçok kişi konu hakkında araştırmalara başladı. En sık aratılanlar arasında ise Aslı Enver kimdir ve Aslı Enver kaç yaşında soruları yer alıyor. Aslı Enver 10 Mayıs 1984 yılında Londra’da dünyaya gelmiştir. 12 yaşına kadar Londra’da kaldıktan sonra ailesiyle birlikte Türkiye’ye dönmüştür. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ne başlamasının ardından Türkü Turan ve Hazal Kaya gibi isimlerle 2005 yılında bir reklam filmiyle kameralar karşısına geçti. . Pera Güzel Sanatlar Lisesi'nden ve Haliç Üniversitesi'nin Tiyatro bölümünden mezun olmuştur. Kavak Yerleri dizisiyle tanınmasının ardından birçok başarılı yapımda yer aldı. Aslı Enver’in yer aldığı projeler şu şekilde sıralanabilir;
Filmografisi
Sinema
2002 Ayna
Aylin Bakırcı Başrol oyuncusu
2013 Tamam mıyız?
Beste Bereket
2016 Kardeşim Benim
Zeynep Uysal
2017 Öteki Taraf
Ece Çeşmioğlu
tv
2002-2003 Uzay Sitcomu
Duygu Konuk oyuncu TRT 1
2003-2004 Hayat Bilgisi
Hazal Gürpınar Yardımcı oyuncu Kanal D / Show TV
2007-2011 Kavak Yelleri
Mine Ergun Başrol oyuncusu Kanal D
2012 Suskunlar
Ahu Kumral Show TV
2013-2014 Kayıp
Özlem Albayrak Kanal D
2014 Bana Artık Hicran De
Hicran Eyüpoğlu
2015 Mutlu Ol Yeter
Zeynep Tunç atv
2016 Kış Güneşi
Nisan Ulusal Show TV
2017-2019 İstanbullu Gelin
Süreyya Boran Star TV
2020 Babil
Ayşe Karaali
Televizyon
İnternet
2022 Sen Yaşamaya Bak
Melisa Başrol oyuncusu
(film) Netflix
Tiyatro oyunları
2015 Personel Craft Tiyatrosu Çağ Çalışkur Emma
Reklam Filmleri
Yapı Kredi
Lescon
Molped
Mavi Yeşil
Loreal Paris
Penti
Bepanthol
Ödülleri ve Adaylıkları
2016 Yıldız Teknik Üniversitesi İşletme Kulübü 2015 Yılının En Beğenilen Kadın Tiyatro Oyuncusu Personel (oyun) Kazandı[2]
2017 3.Elele Avon Kadın Ödülleri Yılın Oyuncusu Kış Güneşi Adaylık
Yıldız Teknik Üniversitesi İşletme Kulübü 2016 Yılının En Beğenilen Kadın Cinema Oyuncusu Kardeşim Benim
Kazandı
44.Pantene Altın Kelebek Ödülleri En İyi Kadın Oyuncu İstanbullu Gelin
Kazandı
6.Bilkent Tv Ödülleri En İyi Drama Kadın Oyuncu Kazandı
2018 Marketing Türkiye The One Ödülleri Kadın Marka Yüzü Ödülü Kazandı
45.Pantene Altın Kelebek Ödülleri En İyi Kadın Oyuncu Adaylık
2018 The One Awards Yılın En İyi Reklam Yüzü Penti Kazandı