Aslı Enver Kimdir? Aslı Enver Kaç Yaşında?

Aslı Enver Kimdir?



Aslı Enver birçok kişi tarafından merak edilen isimler arasında yer alıyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındavesoruları yer aldı. Son zamanlarda isminden sıkça söz ettiren Aslı Enver, Netflix platformundan yayınlanan Sen Yaşamaya Bak isimli projeyle oldukça konuşuldu.vesorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.Aslı Enver birçok projede başarıyla yer almış ünlü oyuncular arasında yer alıyor. Son zamanlarda sık sık gündeme gelmesi nedeniyle birçok kişi konu hakkında araştırmalara başladı. En sık aratılanlar arasında isevesoruları yer alıyor. Aslı Enver 10 Mayıs 1984 yılında Londra’da dünyaya gelmiştir. 12 yaşına kadar Londra’da kaldıktan sonra ailesiyle birlikte Türkiye’ye dönmüştür. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ne başlamasının ardından Türkü Turan ve Hazal Kaya gibi isimlerle 2005 yılında bir reklam filmiyle kameralar karşısına geçti. . Pera Güzel Sanatlar Lisesi'nden ve Haliç Üniversitesi'nin Tiyatro bölümünden mezun olmuştur. Kavak Yerleri dizisiyle tanınmasının ardından birçok başarılı yapımda yer aldı. Aslı Enver’in yer aldığı projeler şu şekilde sıralanabilir;2002 AynaAylin Bakırcı Başrol oyuncusu2013 Tamam mıyız?Beste Bereket2016 Kardeşim BenimZeynep Uysal2017 Öteki TarafEce Çeşmioğlutv2002-2003 Uzay SitcomuDuygu Konuk oyuncu TRT 12003-2004 Hayat BilgisiHazal Gürpınar Yardımcı oyuncu Kanal D / Show TV2007-2011 Kavak YelleriMine Ergun Başrol oyuncusu Kanal D2012 SuskunlarAhu Kumral Show TV2013-2014 KayıpÖzlem Albayrak Kanal D2014 Bana Artık Hicran DeHicran Eyüpoğlu2015 Mutlu Ol YeterZeynep Tunç atv2016 Kış GüneşiNisan Ulusal Show TV2017-2019 İstanbullu GelinSüreyya Boran Star TV2020 BabilAyşe KaraaliTelevizyonİnternet2022 Sen Yaşamaya BakMelisa Başrol oyuncusu(film) Netflix2015 Personel Craft Tiyatrosu Çağ Çalışkur EmmaReklam FilmleriYapı KrediLesconMolpedMavi YeşilLoreal ParisPentiBepanthol2016 Yıldız Teknik Üniversitesi İşletme Kulübü 2015 Yılının En Beğenilen Kadın Tiyatro Oyuncusu Personel (oyun) Kazandı[2]2017 3.Elele Avon Kadın Ödülleri Yılın Oyuncusu Kış Güneşi AdaylıkYıldız Teknik Üniversitesi İşletme Kulübü 2016 Yılının En Beğenilen Kadın Cinema Oyuncusu Kardeşim BenimKazandı44.Pantene Altın Kelebek Ödülleri En İyi Kadın Oyuncu İstanbullu GelinKazandı6.Bilkent Tv Ödülleri En İyi Drama Kadın Oyuncu Kazandı2018 Marketing Türkiye The One Ödülleri Kadın Marka Yüzü Ödülü Kazandı45.Pantene Altın Kelebek Ödülleri En İyi Kadın Oyuncu Adaylık2018 The One Awards Yılın En İyi Reklam Yüzü Penti Kazandı