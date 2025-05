Terörsüz Türkiye yolunda kritik eşik aşıldı! PKK 'örgütü fesh' kararını açıklayacak

İmralı'da bulunan teröristbaşı Abdullah Öcalan, 27 Şubat'ta terör örgütünü kendini feshedip silah bırakmaya çağırmıştı. Terör örgütü PKK'nın bu çağrıya cevap vermesi bekleniyordu. PKK çağrıya uyarak beklenen kararı aldı. Terör örgütü PKK'nın aldığı kararı dün ilk duyuran DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan oldu.Doğan düzenlediği basın toplantısında 'PKK'nın kongresini topladığını duyurması, an meselesi. Yani her an kongrenin toplandığını duyurabilir' dedi. Bu açıklamadan kısa bir süre sonra PKK'dan 'Kongre 5-7 Mayıs tarihleri arasında toplandı. Kongrenin sonuçlarına ve alınan kararlara ilişkin geniş ve ayrıntılı bilgi ve belgeler, iki farklı alandaki sonuçlar birleştirildikten sonra çok yakın zamanda kamuoyuyla paylaşılacaktır' açıklaması geldi.DEM Parti MYK 8 maddede sıraladığı 'Tarihi bir eşik: Barışın ve kardeşliğin yeni şafağı' başlıklı açıklamasında, 'Çözüm iradesine destek sunan Sayın Devlet Bahçeli'ye ve bu iradeye sahip çıkan Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'a teşekkürlerimizi sunuyoruz' denildi.Açıklamada, 'Tüm yitirdiklerimizin anısını kutsal bir emanet olarak koruyacağız ve ortak geleceğimizi inşa edeceğiz. Süreci zedeleyecek hiçbir söyleme, eyleme izin vermeyeceğiz. Demokratik siyasetin ve barışın yılmaz savunucuları ve taşıyıcıları olacağız... Bu bir son değil, yeni bir başlangıçtır' denildi.Diyarbakır Lice'ye bağlı Fis köyünde 47 yıl önce kurulan PKK, Kandil'de sona erdi. PKK, 15 Ağustos 1984'te Siirt Eruh'ta, ardından Hakkâri Şemdinli'de ilk saldırılarını gerçekleştirdi. Örgüt bu tarihten sonra da bölgede, sürekli silahlı eylem ve baskınlar yaptı. PKK, 2000'li yıllarda ise şehirlerde canlı bomba eylemleri yapmaya başladı.Türkiye, Öcalan'ın Suriye'den çıkarılması için bir yandan da uluslararası baskı uyguladı. Esad yönetimi 1999'da Öcalan'ı sınır dışı etti. Öcalan önce Rusya, ardından İtalya'ya gitti. Türkiye'nin baskısı ile İtalya'yı terk etmek zorunda kalan Öcalan'ı taşıyan uçak, Yunanistan üzerinden Kenya'nın başkenti Nairobi'ye indi.Burada Yunanistan Büyükelçiliği'nde saklanan Öcalan, ABD'nin de baskısıyla elçilik dışına çıkarıldı. Öcalan 15 Şubat 1999'da havaalanında MİT görevlilerine teslim edildi, 16 Şubat 1999'da Türkiye'ye getirilerek İmralı Cezaevi'ne konuldu.Ocak 2013'te başlayan ilk çözüm süreci, PKK'nın Şanlıurfa Ceylanpınar'da iki polisi şehit etmesiyle bozuldu. Ardından şehirlerde hendekler kazarak sözde 'özerklik ilan' eden PKK operasyonlarla ağır darbe yedi.DEM Parti Van milletvekili Pervin Buldan, Adıyaman'da Sırrı Süreyya Önder için gerçekleşen taziyeye katıldı. Buldan burada PKK'nın kongre duyurusuyla ilgili yaptığı değerlendirmede 'Asıl şimdi barışın mihenk taşları döşenecek. Hepimize hayırlı olsun. Sırrı Başkanımın görmesini çok arzu ederdim. Süreci ona armağan ediyorum. Şimdi herkes barışa, Türkiye'nin geleceğine odaklansın. Atılacak her adım Türkiye'yi demokratikleştirecektir. Bu sürece yürekten inanıyoruz, gönülden destekliyoruz' dedi.CHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan, gelişmeler üzerine, 'Liderimiz Devlet Bahçeli Bey'in çelikten iradesi ve bilgece idaresi sayesinde; en derin yaramız sarılmış, kan ve kin devri kapanmıştır. Nifak saçanlar, emperyalizme maşalık yapanlar kaybetmiş; Türk milleti kazanmıştır' açıklamasını yaptı.