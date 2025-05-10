Özgür Özel'e Van'da büyük şok! Çevre illerden getirilenler de telafi edemedi
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması sonrası parti içi krize giren CHP farklı illerde mitingler düzenleyerek 'sorun yok' imajı vermeye çalışsa da ne kendi partililerini ne de vatandaşı ikna edebildi. Özel'in Van'da düzenlediği mitinge katılımın çok düşük olduğu görüldü.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'in Van'da düzenlediği mitinge katılımın düşük olması dikkat çekti.
Van Kent Meydanı'nda gerçekleştirilen mitingde boş alanlar göze çarparken, çevre illerden getirilen partililer de düşük katılımı telafi edemedi.
CHP Genel Başkanı Özel, partisinin Doğu Anadolu'daki çalışmalarına hız verirken, Van'daki miting beklentilerin altında kaldı.
MİTİNGE KATILIM DÜŞÜK OLDU
Alanda toplanan partililerin sayısı, geçmiş dönemlerde yapılan mitinglere kıyasla oldukça sınırlı kaldı. Bazı vatandaşlar mitingi uzaktan izlemekle yetindi.
Parti yönetiminin çevre illerden otobüslerle destekçi taşımasına rağmen alandaki boşluklar dikkatlerden kaçmadı. Mitingin yapıldığı kent meydanında geniş güvenlik önlemleri alınırken, bazı vatandaşlar ise ilgisiz kaldı.