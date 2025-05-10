Özgür Özel'e Van'da büyük şok! Çevre illerden getirilenler de telafi edemedi

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması sonrası parti içi krize giren CHP farklı illerde mitingler düzenleyerek 'sorun yok' imajı vermeye çalışsa da ne kendi partililerini ne de vatandaşı ikna edebildi. Özel'in Van'da düzenlediği mitinge katılımın çok düşük olduğu görüldü.