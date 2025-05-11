Google, gizlilik ihlalleri nedeniyle 1,3 milyar dolar tazminat ödeyecek

Teknoloji devi Google, Teksas Başsavcısı Ken Paxton tarafından gündeme getirilen veri gizlilik ihlali iddialarını çözmek amacıyla 1,375 milyar dolarlık bir ödeme yapmaya hazırlanıyor.Teksas, 2022 yılında Google'a karşı kullanıcıların coğrafi konum, gizli arama ve biyometrik verilerini yasa dışı bir şekilde takip edip topladığı gerekçesiyle iki ayrı dava açmıştı.Bu, şimdiye kadar bir eyaletin benzer veri gizlilik ihlali iddiaları için Google ile vardığı en yüksek meblağlı anlaşmalardan biri olarak dikkat çekiyor.Teksas Başsavcılığı, Google'ın kullanıcıların özel verilerini izinsiz işlediğini iddia etmişti. Google sözcüsü Jose Castaneda ise yaptığı açıklamada, 'Bu, uzun zaman önce değiştirdiğimiz ürün politikalarıyla ilgili bir dizi eski iddiayı çözüyor. Bunları geride bırakmaktan mutluluk duyuyoruz ve hizmetlerimize sağlam gizlilik kontrolleri eklemeye devam edeceğiz.' ifadelerini kullandı.Google, daha önce 2022 yılında kullanıcı izni olmadan konum takibi iddiaları nedeniyle 40 farklı eyalete toplam 391,5 milyon dolar ödemeyi kabul etmişti.Bir diğer teknoloji devi Meta da geçtiğimiz yıl yüz tanıma ve fotoğraf etiketleri konusundaki benzer bir davada Teksas ile 1,4 milyar dolarlık bir anlaşmaya varmıştı.