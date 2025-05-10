Özel gereksinimli öğrencilere dehşeti yaşattı! Öğretmen şiddeti kamerada

Adana'da bir ilkokulda özel eğitim öğretmeni B.N.T.'nin özel gereksinimli öğrencilere şiddet uyguladığı anlar bir cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı. Şikayet üzerine öğretmen gözaltına alınırken, Adana Valiliği öğretmenin açığa alındığını bildirdi. Gözaltına alınan özel eğitim öğretmeni B.N.T., sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kan donduran olay Adana'nın Seyhan ilçesinde bulunan Mustafa Kemal İlkokulu'nda meydana geldi.Özel eğitim sınıfında görevli öğretmen B.N.T.'nin özel gereksinimli öğrencilere şiddet uyguladığı anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerin ardından bir öğrenci velisinin çocuğuna B.N.T. tarafından şiddet uyguladığı yönündeki şikayeti üzerine öğretmen hakkında İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatıldı.Öğretmen B.N.T. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, Adana Valiliği söz konusu öğretmenin açığa alındığını bildirdi.B.N.T., sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.