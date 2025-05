Meteoroloji paylaştı: Serin hava bu kez Rusya'dan geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hava raporunu yayınladı.Buna göre, Rusya üzerinden serin hava gelecek.Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; yeni haftada rüzgarlar, Rusya tarafından daha serin eserek sıcaklığı düşürecek.Yağışlı sistemle beraber sıcaklıklarda 7 ila 8 derecelik düşüş yaşanacak.Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, İç Anadolu (Konya'nın güneyi ve Karaman hariç), Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Bilecik, Sakarya, Bursa'nın doğusu, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Adana ve Isparta çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz ile Erzurum'un kuzeyi, Kars ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.Bazi illerde bugün beklenen hava durumu şöyle:İstanbul: 20 C Parçalı ve çok bulutlu,Ankara: 20 C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı,İzmir: 28 C Parçalı bulutlu,Adana: 31 C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı,Trabzon: 16 C Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı,Erzurum: 20 C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor,Diyarbakır: 31 C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı,Gaziantep: 31 C Parçalı ve çok bulutlu.