Sabırla Yetiştiriliyor, Servet Kazandırıyor! Kilosu 96 Bin TL'ye Alıcı Buluyor: Türkiye'de Üretim Seferberliği Başladı

Amasya'da Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Yedikır Su Ürünleri Üretim ve Araştırma İstasyonu'nda, kilogramı 2 bin 500 dolara (yaklaşık 96 bin 85 TL) kadar alıcı bulan bu değerli türün yeni nesilleri Karadeniz'e gönderilmek üzere özenle yetiştiriliyor.250 Milyon Yıllık Miras: Mersin Balığına Amasya'da Umut IşığıKökleri tam 250 milyon yıl öncesine dayanan bu özel canlı türü, yumurtalarının Mersin ağacının meyvesine benzemesi sebebiyle 'Mersin balığı' adını taşıyor. Ancak bu değerli balıktan havyar elde etmek sabır gerektiriyor; üretim için tam altı yıllık bir sürecin geçmesi gerekiyor. Elde edilen havyar ise 'siyah inci' olarak anılıyor ve lüks tüketim pazarında kilogramı 2 bin ila 2 bin 500 dolar arasında el değiştiriyor.Yedikır İstasyonu'nda Hummalı Çalışma: Hedef 300 Bin YavruAmasya'daki Yedikır Su Ürünleri Üretim ve Araştırma İstasyonu, bu değerli türün geleceği için yoğun bir çalışma yürütüyor. Bu yıl içerisinde yaklaşık 300 bin yavru Mersin balığının üretilerek Karadeniz sularına salınması hedefleniyor.Balıklar Numaralandırılarak Takip EdiliyorÜretilen her bir Mersin balığı, denize bırakılmadan önce numaralandırılıyor ve Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından titizlikle takip ediliyor. Daha önce Samsun'dan Karadeniz'e bırakılan bir Mersin balığının Bulgaristan açıklarında bulunarak yetkililere bildirilmesi, takip sisteminin etkinliğini gözler önüne seriyor. Bu çabalarla, nesli tehlike altındaki bu değerli türün Karadeniz'deki popülasyonunun yeniden canlandırılması amaçlanıyor.