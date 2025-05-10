Donald Trump duyurdu! Hindistan ve Pakistan arasında ateşkes

ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan ve Pakistan arasında ateşkes ilan edildiğini duyurdu. Trump, "Tam bir ateşkesi duyurmaktan memnuniyet duyuyorum" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin arabuluculuğundaki görüşmelerin ardından Hindistan ile Pakistan'ın tam ve hemen ateşkes konusunda anlaştıklarını duyurdu.



Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada Hindistan ile Pakistan arasında ABD'nin arabuluculuğunda gece boyu süren görüşmelerin gerçekleştirildiğini bildirdi.



"Hindistan ile Pakistan'ın tam ve hemen ateşkes konusunda anlaştığını duyurmaktan memnuniyet duyuyorum." ifadesini kullanan Trump, iki ülkeyi de gösterdikleri sağduyudan dolayı tebrik etti.



PAKİSTAN'DAN AÇIKLAMA



Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar Pakistan ve Hindistan'ın derhal yürürlüğe girecek bir ateşkes konusunda anlaşmaya vardığını bildirdi.



Dar açıklamasında, "Pakistan ve Hindistan derhal yürürlüğe girecek bir ateşkes konusunda anlaşmaya vardı. Pakistan her zaman egemenliğinden ve toprak bütünlüğünden ödün vermeden bölgede barış ve güvenlik için çaba göstermiştir" dedi.

