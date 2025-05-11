Meclis'te bu hafta hangi konular görüşülecek
Meclis Genel Kurulu'nda kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik içeren düzenleme ele alınacak. Hakimler ve Savcılar Kurulu'na üye seçimi yapılacak. Kartalkaya'da otel yangınını araştıran komisyon, Bolu Valiliği'nden yetkilileri dinleyecek.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni haftada da yoğun mesai sürecek.
Meclis Genel Kurulu'nda kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik içeren düzenlemeler görüşülecek.
Hakimler ve Savcılar Kurulu'na üye seçimi yapılacak.
Anayasa ve Adalet Karma Komisyonunun belirlediği 15 aday arasından 5 üye seçilecek.
5 üyeden 3'ü Yargıtay, biri Danıştay, biri de hukuk fakültelerinin öğretim üyeleri ile avukatlar arasından belirlenecek.
KOMİSYONLARIN GÜNDEMİ YOĞUN
Meclis'te komisyonların gündemi de yoğun olacak.
Çalışmalarını tamamlayan Yapay Zeka Araştırma Komisyonu son kez toplanacak.
Komisyon, ay süren çalışmaların ardından hazırlayacağı raporu Meclis Başkanlığına sunacak.
KARTALKAYA'DAKİ OTEL YANIGINIDA YETKİLİLER DİNLENECEK
Meclis, Kartalkaya'daki otel yangınını da araştırmaya devam ediyor.
Bu kapsamda Bolu Valiliği'nden yetkiler komisyonda dinlenecek.
SİYASİ PARTİLERİN GRUP TOLANTISI OLACAK
Salı ve Çarşamba günleri Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları düzenlenecek.
Genel başkanlar Meclis kürsüsünden gündeme ilişkin açıklamalarda bulunacak.