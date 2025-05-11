Microsoft, çalışanlarının DeepSeek kullanmasını yasakladı

Microsoft Başkan Yardımcısı ve Başkanı Brad Smith, Senato'da yapılan bir duruşmada yaptığı açıklamada, şirket çalışanlarının DeepSeek uygulamasını kullanmalarına izin verilmediğini belirtti.Bu kararın temelinde veri güvenliği ve uygulamanın Çin propagandası yayabileceği endişeleri yatıyor.Smith ayrıca, aynı endişeler nedeniyle DeepSeek'in Microsoft'un uygulama mağazasında da yer almadığını ifade etti.Brad Smith'e göre DeepSeek yasağının en önemli nedenlerinden biri, kullanıcı verilerinin Çin'de saklanması riski.DeepSeek'in gizlilik politikası, kullanıcı verilerini Çin sunucularında sakladığını belirtiyor ve bu durum, verilerin Çin yasaları gereği istihbarat teşkilatlarıyla paylaşılabilmesi anlamına geliyor.Ayrıca, DeepSeek'in yanıtlarının 'Çin propagandası' tarafından etkilenebileceği ve Çin hükümeti tarafından hassas kabul edilen konuları sansürlediği de endişeler arasında sıralanıyor.DeepSeek uygulamasının, Microsoft'un kendi Copilot sohbet uygulamasına doğrudan rakip olduğu da dikkat çekiyor.Ancak Microsoft, tüm sohbet botu rakiplerini Windows uygulama mağazasından yasaklamış değil; örneğin Perplexity mağazada mevcutken, Microsoft'un baş rakibi Google'ın uygulamaları (Chrome ve Gemini dahil) mağaza aramalarında kolayca bulunamıyor.