Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye için tarihi mesajlar: Her an müjdeleri alabilirsiniz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da Anneyle Güçlü Aile, Aileyle Güçlü Türkiye Programı'na katıldı. Başkan Erdoğan Terörsüz Türkiye adımlarıyla ilgili tarihi mesajlar verdi. Başkan Erdoğan, "Terör belasından ülkemizi kurtarmaya kararlıyız. Terörsüz Türkiye menziline varacağımıza inanıyorum. Her an müjdeleri alabilir ve alacaksınız." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Anneyle Güçlü Aile, Aileyle Güçlü Türkiye Programı'nda konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:
Tüm annelerimizin anneler gününü gönülden kutluyorum. Ne yaparsak yapalım haklarını ödeyemeyiz. Cennet annelerin ayakları altındadır. Şanlı hilalin dalgalanması için şehit olanların muhterem annelerinin gününü ayrıca kutluyorum.
Vatanına, bayrağına, devletine aşkla bağlı, milletine gönülden sevdalı, hepsi birer cesaret ve merhamet abidesi bu vatan evlatlarını yetiştiren anne babalarla ne kadar iftihar etsek azdır. Rabbim cümlesinden razı olsun diyorum. Rahmet-i Rahman'a kavuşan tüm şehit ve gazi annelerimizi de burada bir kez daha derin bir hürmetle yad ediyorum. Aynı şekilde Filistin'de tam 19 aydır devam eden vahşi soykırımda geride gözü yaşlı, gönlü mahzun, binlerce öksüz bırakarak şehadet mertebesine erişen tüm Gazzeli anneleri rahmetle anıyorum.
YÜREĞİMİZİ DAĞLAYAN CİNAYETLERİN FAİLLERİ GEREKEN CEZAYI ALACAK
Kadına yönelik şiddetle mücadelede sıfır tolerans ile çalışmalarımızı yürütüyoruz. Yüreğimizi dağlayan cinayetlerin failleri gereken cezayı alacak.
Aile kurumunu güçlendirmeye devam edeceğiz. Aile yılı ilan ettiğimiz 2025 yılında çocuk ve doğum yardımlarını artırdık.
TERÖRSÜZ TÜRKİYE MESAJI: HER AN MÜJDELERİ ALABİLİRSİNİZ
Terör belasından ülkemizi kurtarmaya kararlıyız. Terörsüz Türkiye menziline varacağımıza inanıyorum. Ülkemizin tökezlemesini bekleyenlere fırsat tanımıyoruz.86 milyon kalp kalbe verecek kardeşlik hukukunu, dayanışmayı daha da güçlendireceğiz. Temelinde demokrasinin kalkınmanın huzurun ve adaletin olduğu Türkiye Yüzyılı'nı inşa edeceğiz. Her an müjdeleri alabilir ve alacaksınız.