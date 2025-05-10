Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye için tarihi mesajlar: Her an müjdeleri alabilirsiniz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Anneyle Güçlü Aile, Aileyle Güçlü Türkiye Programı'nda konuştu.Tüm annelerimizin anneler gününü gönülden kutluyorum. Ne yaparsak yapalım haklarını ödeyemeyiz. Cennet annelerin ayakları altındadır. Şanlı hilalin dalgalanması için şehit olanların muhterem annelerinin gününü ayrıca kutluyorum.Vatanına, bayrağına, devletine aşkla bağlı, milletine gönülden sevdalı, hepsi birer cesaret ve merhamet abidesi bu vatan evlatlarını yetiştiren anne babalarla ne kadar iftihar etsek azdır. Rabbim cümlesinden razı olsun diyorum. Rahmet-i Rahman'a kavuşan tüm şehit ve gazi annelerimizi de burada bir kez daha derin bir hürmetle yad ediyorum. Aynı şekilde Filistin'de tam 19 aydır devam eden vahşi soykırımda geride gözü yaşlı, gönlü mahzun, binlerce öksüz bırakarak şehadet mertebesine erişen tüm Gazzeli anneleri rahmetle anıyorum.Kadına yönelik şiddetle mücadelede sıfır tolerans ile çalışmalarımızı yürütüyoruz. Yüreğimizi dağlayan cinayetlerin failleri gereken cezayı alacak.Aile kurumunu güçlendirmeye devam edeceğiz. Aile yılı ilan ettiğimiz 2025 yılında çocuk ve doğum yardımlarını artırdık.Terör belasından ülkemizi kurtarmaya kararlıyız. Terörsüz Türkiye menziline varacağımıza inanıyorum. Ülkemizin tökezlemesini bekleyenlere fırsat tanımıyoruz.86 milyon kalp kalbe verecek kardeşlik hukukunu, dayanışmayı daha da güçlendireceğiz. Temelinde demokrasinin kalkınmanın huzurun ve adaletin olduğu Türkiye Yüzyılı'nı inşa edeceğiz. Her an müjdeleri alabilir ve alacaksınız.