Mavi Vatan'da milli çağ! Türkiye, donanmada ilklere imza attı

Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, 2022 ile 2025 yılları arasında yürütülen faaliyetleri kapsayan kapsamlı bir rapor yayımladı. “Son Üç Yılda Gerçekleştirilen Faaliyetler” başlıklı rapor, Türkiye'nin donanma tarihindeki en iddialı modernizasyon sürecine işaret ediyor.Rapora göre Türkiye, donanma inşasında tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı. En dikkat çekici gelişmelerden biri, Ocak 2024'te hizmete giren ilk milli fırkateyn TCG İstanbul oldu. Gemi, yerli dikey atım sistemi (MIDLAS) ve HİSAR-D füzesiyle Mart 2024'te başarılı test atışı gerçekleştirdi.Yedi yeni İSTİF sınıfı fırkateynin inşası devam ederken, TCG İzmir ve TCG İzmit suya indirildi. Teslimatların 2027'ye kadar tamamlanması hedefleniyor.Türkiye'nin milli uçak gemisi projesi (MÜGEM) kapsamında ilk çelik kesimi 17 Aralık 2024'te yapıldı. 285 metre uzunluk ve 60 bin ton deplasman hacmine sahip gemi, 55 uçak taşıyabilecek.Konsept tasarımı tamamlanan projede ön tasarım aşamasına geçildi. Gemi formu, uçuş güvertesi ve tahrik analizleri tamamlandı, hava akışı analizleri ve 3D yerleşim çalışmaları sürüyor.Yeni nesil REİS sınıfı denizaltılardan ilki olan TCG Pirireis, Ekim 2024'te teslim edildi. Hidrojen ve yakıt gazları artık yerli üretimle sağlanıyor. Tarihi bir adımla, 5 Aralık 2024'te TCG Pirireis'e ilk kez yerli sıvı hidrojen ikmali yapıldı.Tamamen milli tasarım olan MİLDEN sınıfı denizaltıların ilki Aralık 2024'te inşa edilmeye başlandı. Altı denizaltının 2031'e kadar tamamlanması planlanıyor.AKYA torpido programı da ilerliyor. TCG Preveze, 27 Aralık 2023'te AKYA ile hedef gemi M/G Gazal'ı başarıyla vurdu.Donanma, dört farklı İnsansız Deniz Aracı (İDA) siparişi verdi. MARLIN İDA Ocak 2024'te hizmete girdi. SANCAR, ULAQ ve SALVO 2025'te donanmaya katılacak. Ayrıca sekiz Kamikaze İDA da (SİDA) envantere girecek.4 Ekim 2023'te düzenlenen tatbikatta, kamikaze İDA sürüsü hedef gemiyi batırarak önemli bir ilke imza attı.Aksaz'da İDA Grup Komutanlığı kuruldu, ayrıca deniz İHA komutanlığı için hazırlık yapılıyor. Aksungur İHA, sonar şamandırası entegre edilerek denizaltı tespit kabiliyeti kazandı. Saha denemeleri Mayıs 2025'te yapılacak.Yerli üretim MALAMAN akıllı deniz mayını geliştirildi. Ağustos 2024'te yeni nesil mayın avlama gemisi (MCMV) için sözleşme imzalandı. 80 metre uzunluğunda, 2.470 ton deplasmanlı, manyetik olmayan gövdeye sahip olacak gemi, insansız deniz ve sualtı araçlarıyla donatılacak. Teslimat Mayıs 2028'de yapılacak.Boğaz güvenliği kapsamında, Aralık 2024'te Kumkale ve Seddülbahir'e yüksek frekanslı su altı algılama sistemleri yerleştirildi.NAZAR lazer tabanlı elektronik harp sistemi, Nisan 2023'te savaş gemilerine entegre edildi. Barbaros sınıfı modernizasyonu (B-MLU) kapsamında TCG Oruçreis modernize edildi; kalan 3 fırkateyn 2028'e kadar tamamlanacak.Mart 2025'te denizaltıdan fırlatılan ATMACA kapsül füze testi başarıyla yapıldı. Uzun menzilli GEZGİN seyir füzesi geliştirme süreci devam ediyor. Testler, yerli DATA altyapısıyla Aksaz'da yürütülüyor.Türkiye, 2025'te aynı anda NATO'nun 5 deniz komuta görevinden 3'ünü üstlenerek önemli bir başarıya imza attı.NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2NATO Daimi Mayın Karşı Tedbir Görev Grubu-2Amfibi Görev Kuvveti KomutanlığıAyrıca Türk donanması, Somali açıklarında enerji faaliyetlerini korumak için 25 Ekim 2024'te görev gücü oluşturdu. İki fırkateyn ve bir lojistik destek gemisi bölgede faaliyet yürütüyor. Libya kıyılarında da iki gemi görev yapıyor ve Libyalı personel eğitiliyor.