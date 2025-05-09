Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu yalan tanıklıktan hakim karşısında

Menajer Ayşe Barım hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tanık olarak dinlenen oyuncu Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu’nun yalan beyan iddiasıyla haklarında“Yalan tanıklık” suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis istemli iddianame düzenlenmişti. Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu bugün hakim karşısına çıktı.

Menajer Ayşe Barım hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tanık olarak dinlenen oyuncu Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu'nun yalan beyan iddiasıyla haklarında soruşturma başlatılmıştı. Yürütülen soruşturma sonunda Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu hakkında 'Yalan tanıklık' suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis istemli iddianame düzenlendi.İstanbul 24. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'yalan tanıklık' suçlamasıyla açılan davanın duruşması bugün görüldü. Duruşmaya Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu, avukatlarıyla birlikte katıldı.