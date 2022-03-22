22 Mart Altın Fiyatları Ne Kadar? Altın Fiyatları Artacak Mı?

22 Mart Altın Ne Kadar?



Altın Fiyatları Artacak Mı?

22 Mart sabah saatlerinden itibaren vatandaşlar tarafından en sık aratılanlar arasında altın fiyatları yer alıyor. Birçok kişi arama motorlarına yönelerekvesorularına cevap aramaya başladı. FED faiz kararının ardından altın fiyatlarının nasıl ilerleyeceği oldukça merak ediliyordu.vesorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.birçok vatandaş tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 22 Mart gram altın ne kadar ve 22 Mart çeyrek altın ne kadar soruları yer aldı. Bu nedenle birçok kişi arama motorlarına yönelerek sorularına cevap aramaya başladı. 22 Mart altın fiyatları şu şekilde sırlanabilir.22 AYAR BİLEZİKALIŞ: 835,45SATIŞ: 863,72CUMHURİYET ALTINIALIŞ: 6.114,00SATIŞ: 6.207,00ATA ALTINALIŞ: 6.127,00SATIŞ: 6.201,00ÇEYREK ALTINALIŞ: 1.498,00SATIŞ: 1.517,00TAM ALTINALIŞ: 5.982,00SATIŞ: 6.048,00YARIM ALTINALIŞ: 3.000,00SATIŞ: 3.035,00ÇEYREK ALTINALIŞ: 1.498,00SATIŞ: 1.517,00GRAM ALTINALIŞ: 921,41SATIŞ: 921,61Altın fiyatları birçok kişi tarafından merak ediliyor. Özellikle FED faiz kararının alınmasının ardından en sık aratılanlar arasındasorusu yer aldı. Konuyla ilgili uzmanlar tarafından yapılan açıklamalar ilgiyle takip ediliyor. FED faiz kararının ardından altın fiyatlarının nasıl ilerleyeceği merak konusu oldu. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş tarafından yapılan açıklamada Bu hafta Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde'nin ve ABD Merkez Bankası Başkanı Powell'ın açıklamaları olacak. Bu açıklamaları yakından takip etmeye devam edeceğiz. Açıklamalarında büyük ihtimalle faiz artırım sürecine ve enflasyona değinecekler. Beraberinde Rusya'nın operasyonuna değinecekler. 'Faiz artırmaya devam edeceğiz, enflasyonu düşürmeye kararlıyız, enflasyon düşecek, Zaten Rusya operasyonu olmasaydı düşecekti' gibi söylemlerle piyasaları oyalayan bir konuşma gerçekleştireceklerdir. O yüzden hem Avrupa hem Amerika Merkez Bankalarından herhangi sürpriz bir açıklama beklemiyorum“ Yüksek bir enflasyon var, bu rakamlar yükselmeye devam ettiği için, dolar kurundaki yükseliş enflasyonu olumsuz yönde etkilediği için, hafta sonu Bakan Nebati bir açıklama yaptı. 'Biz kararlıyız, bu enflasyonu geçireceğiz' dedi. Mücadele kolay olacak mı bakacağız. ifadeleri kullanıldı. Ayrıca sözlerine "Daha önce de söylemiştim. Kur atakları yaşandıkça Merkez Bankası'nın özellikle enflasyonla mücadele etmek için bu yıl faiz artırma ihtimalini çok güçlü gördüğümü belirtmiştim. Özellikle 14,80 lira seviyesi dolar kurunda psikolojik direnç seviyesi. Eğer bu seviyenin üzerine ataklar gerçekleştirirse bu sefer 15'li rakamları telaffuz ederiz. Böyle olunca enflasyonla mücadele çok da kolay olmaz O yüzden tekrar Merkez Bankası devreye girebilir diye tahmin ediyorum. O yüzden 14,80 seviyesi altında doların kapanışları önemli olacaktır" ifadeleriyle devam ederek vatandaşlara uyarıda bulundu.