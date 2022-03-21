KPSS 2022’4 Tercih Sonuçları Açıklandı Mı? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Personel Alımı Sonuçları

KPSS 2022/4 Tercih Sonuçları Açıklandı Mı?



KPSS 2022/4 Şartları Neler?



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından personel alımının sonuçları heyecanla bekleniyordu. ÖSYM tarafından yapılan açıklama ile yerleştirme işlemlerinin tamamlandığı belirtilmişti.vesoruları en sık aratılanlar arasında yer alıyordu Birçok aday ÖSYM tarafından yapılacak açıklamaya odaklandı.vesorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.KPSS 2022/4 tercih sonuçları birçok aday tarafından heyecanla bekleniyordu. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındavesoruları yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılacak personel alımı için yerleştirme sonuçları 21 Mart Pazartesi itibariyle açıklandı. ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden sonuçlara ulaşabilirsiniz.KPSS 2022/4 başvuru şartları birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındasorusu yer aldı. İşte oldukça merak edilen KPSS 2022/4 şartlar;Adayların, ön lisans düzeyinde ilan edilen sözleşmeli pozisyonları tercih edebilmeleri için 25 Ekim 2020 tarihinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavına (2020-KPSS Ön Lisans) ve ortaöğretim düzeyinde ilan edilen sözleşmeli pozisyonları tercih edebilmeleri için 22 Kasım 2020 tarihlerinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavına (2020-KPSS Ortaöğretim) girmiş ve ilgili KPSS puanını almış olmaları gerekir..* Sözleşmeli pozisyonları tercih eden adayların, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile aynı Kanunun 48 inci maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.* Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli aylığı alanlar ile 65 yaşını doldurmuş olanlar göreve başlatılmayacaktır.. * 18 yaşını tamamlamış olmak. (Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanununun 12 nci maddesine göre kazai rüşt kararı almak şartıyla Devlet memurluklarına atanabilirler. Kazai rüşt kararının tercih işlemlerinin son günü itibarıyla alınmış olması gerekmektedir.)* Durumu "Başvuru Genel ve Özel Şartlarına" uygun olmayan adaylar ile yerleştirildiği sözleşmeli pozisyonun niteliklerini taşımayan, aranan nitelik ve şartları taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar, göreve başlatılmayacaktır.* Kamu haklarından mahrum bulunmamak.. * Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.* 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin altıncı fıkrasında belirtilen askerlik şartını taşımak. (Askerde bulunan adaylar da tercih yapabileceklerdir. Ancak, yoklama kaçağı veya bakaya durumda bulunan adayların tercihte bulunmamaları gerekmektedir.). * Görevini yapmalarına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engel ile engelli olmamak. (Hangi görevin yapılmasına, hangi bedensel engel veya akıl hastalığının engel olacağına resmi sağlık kurullarından alınan raporların incelenmesi suretiyle ilgili kurumlar tarafından karar verilecektir.)* Tercih edilecek kadro veya pozisyonlar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.