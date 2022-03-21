  • USD: 14,82 - 14,84
  • EURO: 16,37 - 16,40
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Boğaziçi Davası'nda arbede: CHP'li Özgür Özel ve Ali Mahir Başarır güvenliğe saldırdı

Boğaziçi Üniversitesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından atanan dönemin rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci İnci’yi protesto eden 14 öğrencinin yargılandığı davada arbede çıktı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, güvenlik görevlilerini darp etti.

Boğaziçi Davası'nda arbede: CHP'li Özgür Özel ve Ali Mahir Başarır güvenliğe saldırdı
Ekleme: 21.03.2022 - 16:51 Güncelleme: 21.03.2022 - 16:52 / Editör: Ozge Selin
Boğaziçi Davası'nda arbede: CHP'li Özgür Özel ve Ali Mahir Başarır güvenliğe saldırdı
Boğaziçi Üniversitesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından atanan dönemin rektörü Prof. Dr. Naci İnci’yi protesto eden 14 öğrencinin yargılandığı dava bugün görülmeye başlandı.

İstanbul Adalet Sarayı'ndaki duruşmaya bazı tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları katıldı.


Boğaziçi Üniversitesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından atanan dönemin rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci İnci'yi protesto eden 14 öğrencinin yargılandığı davada arbede çıktı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, güvenlik görevlilerini darp etti. CHP'li vekillerin güvenlik görevlilerine saldırdığı anlar kameraya böyle yansıdı.


Duruşmaya CHP milletvekilleri de takip etti. Duruşmada sanık avukatları talepte bulundu. Mahkeme hakimi, sanık avukatlarının taleplerini değerlendirmedi. Bunun üzerine sanık avukatı tepki gösterdi.

DURUŞMAYA ARA VERİLDİ

Hakim, avukatın duruşma düzenini bozduğunu söyleyerek uyardı. Avukat buna da itiraz edince hakim avukatın salondan zorla çıkarılması talimatı verdi.


HAKİM VE SAVCI SALONU TERK ETTİ

Salonda bulunan diğer avukatlar ve CHP milletvekilleri ise avukatın çıkarılmasına tepki gösterdi.

Hakim ile savcı duruşma salonunu terk etti. Bunun üzerine duruşmaya ara verildi.

CHP'Lİ VEKİLLER ADLİYE GÜVENLİĞİNE SALDIRDI

Aranın ardından mahkeme hakimi, duruşmaya izleyici almak istememesi üzerine duruşma salonu önünde bulunan CHP milletvekilleri ve sanık avukatları ile güvenlik görevlileri arasında arbede yaşandı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ve CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal adliye güvenliğine saldırdı.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, güvenlik görevlisinin üzerine yürüdü, tartakladı.


CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, güvenlik görevlisine saldırdı.

CHP'li Özgür Özel ve beraberindekiler, güvenlik görevlisini itip kakarak olay yerinden uzaklaştırdı ve işini yapmasına engel oldu.


CHP'li vekillerin adliyede terör estirdiği, işini yapmak isteyen güvenlik görevlilerine saldırdığı anlar an be an kaydedildi.

Adliyeyi birbirine katan CHP'li grubun tutumu nedeniyle mahkeme hakimi, duruşmayı başlatmadan erteledi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar
ABD'den flaş soykırım kararı! Resmen kabul ettiler...
Boğaziçi Davası'nda arbede: CHP'li Özgür Özel ve Ali Mahir Başarır güvenliğe saldırdı
Aleksis Çipras: Türkiye'nin bölgedeki rolü arttı
HDP öncülüğünde düzenlenen nevruz etkinliğinde PKK lehine sloganlar attılar!
Başkan Erdoğan su faturalarında indirime gidilmesi için çağrı yapmıştı! Türkiye'de en pahalı su tarifesi İzmir'de!
Başkan Erdoğan'dan Metaverse Forumu'nda dünyaya çağrı: Dijital Hukuk Düzeni kurulmalı
İşgalde 26'ncı gün: Barış umudu bugünkü müzakerede
Sağlık Bakanı Koca haftalık koronavirüs haritasını paylaştı
TEMA, CHP'li İBB'nin ağaç katliamına neden sessiz? Tepkilerden sonra çark etti...
FETÖ'nün kirli oyunu gözler önüne serildi! FETÖ kaosunun maşası doktor sendikaları!
Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi
Ukrayna istihbaratından çarpıcı iddia: Kadirov'un askerleri ülkeden kaçtı
Eşi Özlem Ağ'ı 23 yerinden bıçaklayan Samet Ağ'ın tahliyesine karar veren hakim ve savcı hakkında flaş karar!
Fransız Le Figaro’dan İHA övgüsü: Rusya’ya karşı direnişin anahtarı
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin FETÖ ile ilişkisi ortaya çıktı! Zelenskiy'nin yanı başındaki FETÖ'cü kim?
Polis memuru Hakkari'de 52.5 kilo patlayıcı ile yakalandı
PKK'nın gelini HDP'li Semra Güzel'in yüksek mahkeme başvurusu karara bağlanacak
Çin'de 133 kişi taşıyan yolcu uçağı düştü
Aleyna Çakır davasında kan donduran detaylar ortaya çıktı! Ümitcan Uygun önce bayıltmış ardından...
Konya'da bir mahallenin yakınında iki obruk birden oluştu!

Konya'da bir mahallenin yakınında iki obruk birden oluştu!

Dünyanın ilk dört kişilik uçan taksisi: Hızı 160 kilometreye çıkıyor

Dünyanın ilk dört kişilik uçan taksisi: Hızı 160 kilometreye çıkıyor

Gazını kavanozlara koyarak satan OnlyFans modeli Stephanie Matto, emekliliğini açıkladı! Yeni mesleği herkesi şaşırttı

Gazını kavanozlara koyarak satan OnlyFans modeli Stephanie Matto, emekliliğini açıkladı! Yeni mesleği herkesi şaşırttı

İngiliz Telegraph gazetesinden dikkat çeken iddia: Selçuk Bayraktar ve Elon Musk gücünü birleştirdi

İngiliz Telegraph gazetesinden dikkat çeken iddia: Selçuk Bayraktar ve Elon Musk gücünü birleştirdi

Yeni destek mekanizması geliyor: Elemanı da maaşı da devlet verecek

Yeni destek mekanizması geliyor: Elemanı da maaşı da devlet verecek

Çin'in en büyüğünde finansal deprem! Küresel piyasaları sarsabilir!

Çin'in en büyüğünde finansal deprem! Küresel piyasaları sarsabilir!