Boğaziçi Davası'nda arbede: CHP'li Özgür Özel ve Ali Mahir Başarır güvenliğe saldırdı

Boğaziçi Üniversitesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından atanan dönemin rektörü Prof. Dr. Naci İnci’yi protesto eden 14 öğrencinin yargılandığı dava bugün görülmeye başlandı.İstanbul Adalet Sarayı'ndaki duruşmaya bazı tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları katıldı.Boğaziçi Üniversitesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından atanan dönemin rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci İnci'yi protesto eden 14 öğrencinin yargılandığı davada arbede çıktı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, güvenlik görevlilerini darp etti. CHP'li vekillerin güvenlik görevlilerine saldırdığı anlar kameraya böyle yansıdı.Duruşmaya CHP milletvekilleri de takip etti. Duruşmada sanık avukatları talepte bulundu. Mahkeme hakimi, sanık avukatlarının taleplerini değerlendirmedi. Bunun üzerine sanık avukatı tepki gösterdi.DURUŞMAYA ARA VERİLDİHakim, avukatın duruşma düzenini bozduğunu söyleyerek uyardı. Avukat buna da itiraz edince hakim avukatın salondan zorla çıkarılması talimatı verdi.HAKİM VE SAVCI SALONU TERK ETTİSalonda bulunan diğer avukatlar ve CHP milletvekilleri ise avukatın çıkarılmasına tepki gösterdi.Hakim ile savcı duruşma salonunu terk etti. Bunun üzerine duruşmaya ara verildi.CHP'Lİ VEKİLLER ADLİYE GÜVENLİĞİNE SALDIRDIAranın ardından mahkeme hakimi, duruşmaya izleyici almak istememesi üzerine duruşma salonu önünde bulunan CHP milletvekilleri ve sanık avukatları ile güvenlik görevlileri arasında arbede yaşandı.CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ve CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal adliye güvenliğine saldırdı.CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, güvenlik görevlisinin üzerine yürüdü, tartakladı.CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, güvenlik görevlisine saldırdı.CHP'li Özgür Özel ve beraberindekiler, güvenlik görevlisini itip kakarak olay yerinden uzaklaştırdı ve işini yapmasına engel oldu.CHP'li vekillerin adliyede terör estirdiği, işini yapmak isteyen güvenlik görevlilerine saldırdığı anlar an be an kaydedildi.Adliyeyi birbirine katan CHP'li grubun tutumu nedeniyle mahkeme hakimi, duruşmayı başlatmadan erteledi.