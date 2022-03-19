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Başkan Erdoğan 1915 Çanakkale Köprüsü işçilerine seslendi: Yazdığınız tarih ile anılacaksınız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun kahvaltı programında bir araya geldiği 1915 Çanakkale Köprüsü inşasında çalışan işçilere seslendi. Emeği geçen herkese teşekkür eden Erdoğan, "Üzerinden yıllar geçse de bu yazdığınız tarih ile anılacaksınız." dedi.

Ekleme: 19.03.2022 - 12:00 Güncelleme: 19.03.2022 - 12:01 / Editör: Ozge Selin
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun kahvaltı programında bir araya geldiği 1915 Çanakkale Köprüsü inşasında çalışan işçilere seslendi. Emeği geçen herkese teşekkür eden Erdoğan, "Üzerinden yıllar geçse de bu yazdığınız tarih ile anılacaksınız." dedi.

Erdoğan konuşmasında şu ifadelere yer verdi;

Öncelikle sizleri dün yaşadığımız o mutlu günü ardından böyle bir kahvaltı sohbetinde bir araya gelmenizden ayrıca memnun oldum.
Gerek bakanımz Adil Bey gerekse yüklenici firmaların yöneticileri sahiplerine gerekse sizler mühendisinden mimarına bunun yanında tüm işçi kardeşlerim, hepiniz hakikaten çok farklı bir özveriyle bu muhteşem eseri meydana getirirken bir tarih yazdılar. Üzerinden yıllar geçse de bu yazdığınız tarih ile anılacaksınız.

Bir yakadan diğer yakaya geçmek suretiyle oradaki güzelliği gördüm. Sizin korkusuzca emeğiniz her şeyin takdirin üzerindedir. Ben sizleri şahsım, ailem, milletim adına tebrik ediyorum. Sizlere de ailelerinizle birlikte mutluluklar diliyorum, hepinize gözlerinizden öpüyorum, sağolun varolun.

Başkan Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara- Çanakkale Otoyolu açılışını gerçekleştirerek, "1915 Çanakkale Köprüsü'nün ülkemize, milletimize, şehrimize,
tüm insanlığa hayırlı olmasını diliyorum" dedi. Erdoğan, köprünün geçiş ücretini 200 TL olarak açıklayıp, ilk bir hafta ise geçişlerin ücretsiz olduğunu söyledi.
Erdoğan'ın, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümünde açtığı 1915 Çanakkale Köprüsü'nde araç geçişleri başladı. G
Başkan Erdoğan 1915 Çanakkale Köprüsü işçilerine seslendi: Yazdığınız tarih ile anılacaksınız
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