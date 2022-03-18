Karagümrük Kayserispor Maçı Ne Zaman? Karagümrük Kayserispor Maçı Saat Kaçta?
Karagümrük Kayserispor maçı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Karagümrük Kayserispor maçı ne zaman sorusu yer alıyor. Peki, Karagümrük Kayserispor maçı saat kaçta? Karagümrük Kayserispor maçı muhtemel ilk 11'leri kimler? İşte merak edilenler...
Karagümrük Kayserispor maçı birçok kişi tarafından heyecanla bekleniyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Karagümrük Kayserispor maçı ne zaman ve Karagümrük Kayserispor maçı saat kaçta sorusu yer aldı. Karagümrük Kayserispor maçıyla ilgili detayları öğrenmek isteyen birçok kişi arama motorlarına yöneldi. Karagümrük Kayserispor maçı sat kaçta ve Karagümrük Kayserispor maçı muhtemel ilk 11’leri için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.
Karagümrük Kayserispor Maçı Ne Zaman?
Karagümrük Kayserispor maçı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Karagümrük Kayserispor maçı ne zaman sorusu yer aldı. Futbolseverler maçla ilgili detayları araştırmaya başladı. Karagümrük Kayserispor maçı bu akşam 20.00’da başlayacak. Karşılaşmayı beIN Sports kanalından canlı olarak izleyebilirsiniz.
Karagümrük Kayserispor Maçı Muhtemel İlk 11’leri
Karagümrük Kayserispor maçı muhtemel ilk 11’leri hakkında araştırrmalar başladı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Karagümrük Kayserispor muhtemel ilk 11’leri kimler sorusu yer alıyor. İşte Karagümrük Kayserispor maçı muhtemel ilk 11’leri;
Fatih Karagümrük: Viviano, Salih, Biraschi, Balkovec, Caner, Biglia, Bistrovic, Emre Mor, Karamoh, Ahmed Musa, Pesic
Kayserispor: Lung, Onur, Uğur, Hosseini, Yasir, İbrahim, Attamah, Mane, Cardoso, İlhan, Gavranovic
Bugün Hangi Maçlar Var?
Bugün oynanacak maçlar evde futbol keyfi yapmak isteyen kişiler tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında bugün hangi maçlar var sorusu yer aldı. İşte 18 Mart maç takvimi;
20:00 Ç.Rizespor – Trabzonspor Spor Toto Süper Lig Bein Sports 1
20:00 Fatih Karagümrük – Kayserispor Spor Toto Süper Lig Bein Sports 2
20:00 Dragovoljac – Istra 1961 Hırvatistan 1. Ligi Bilyoner
20:00 Dublin – Bohemians 1905 İrlanda Premier Ligi Bilyoner
20:00 KGHM Zaglebie – Warta Polonya Ekstraklasa Bilyoner
20:30 Erzgebirge Aue – Karlsruhe Almanya Bundesliga 2 Tivibu Spor 3, Bein Sports 4
20:30 St.Pauli – Heidenheim Almanya Bundesliga 2 Bein Sports 3, Tivibu Spor 2
20:30 Aus Lustenau – Rapid Wien 2 Avusturya 1. Ligi Bilyoner
20:30 Austria II – St.Polten Avusturya 1. Ligi Bilyoner
20:30 Horn – Lafnitz Avusturya 1. Ligi Bilyoner
20:30 Vorwarts Steyr – Grazer Avusturya 1. Ligi Bilyoner
20:30 Esbjerg – Lyngby Danimarka 1. Ligi Bilyoner
20:30 F.Amager – Hobro Danimarka 1. Ligi Bilyoner
20:30 Fredericia – Koge Danimarka 1. Ligi Bilyoner 20:30 Helsingor – Jammerbugt Danimarka 1. Ligi Bilyoner
20:30 Nykobing – AC Horsens Danimarka 1. Ligi Bilyoner
20:30 Vendsyssel – Hvidovre IF Danimarka 1. Ligi Bilyoner
20:45 Sassuolo – Spezia İtalya Serie A S Sport 2, S Sport Plus
22:00 Heerenveen – Heracles Hollanda Eredivisie Bilyoner
22:00 Almere – Den Bosch Hollanda Eerste Divisie Bilyoner
22:00 ADO Den Haag – Volendam Hollanda Eerste Divisie Bilyoner
22:00 De Graafschap – Maastricht Hollanda Eerste Divisie Bilyoner
22:00 Helmond – NAC Breda Hollanda Eerste Divisie BilyonerSU
22:00 Jong Ajax – Eindhoven Hollanda Eerste Divisie Bilyoner
22:00 Jong PSV – Roda Hollanda Eerste Divisie Bilyoner
22:00 Jong Utrecht – Jong AZ Hollanda Eerste Divisie Bilyoner
22:00 Oss – Excelsior Hollanda Eerste Divisie Bilyoner
22:00 SC Telstar – Dordrecht Hollanda Eerste Divisie Bilyoner
22:00 Mouscron – Deinze Belçika 1. B Ligi Bilyoner
22:25 Amstetten – Innsbruck Avusturya 1. Ligi Bilyoner
22:30 Bochum – Monchengladbach Almanya Bundesliga Bein Sports 2, Tivibu Spor 2
22:30 Pogon Szczecin – Wisla Plock Polonya Ekstraklasa Bilyoner
22:45 St.Gilloise – Oostende Belçika Pro League Tivibu Spor 3
22:45 Derry City – St. Patricks İrlanda Premier Ligi Bilyoner
22:45 Drogheda – Dundalk İrlanda Premier Ligi Bilyoner
22:45 Shelbourne – Finn Harps İrlanda Premier Ligi Bilyoner
22:45 Dunfermline – Morton İskoçya Championship Bilyoner
23:00 Wolverhampton – Leeds United İngiltere Premier Lig S Sport Plus, S Sport
23:00 Genoa – Torino İtalya Serie A S Sport 2, S Sport Plus
23:00 St. Etienne – Troyes Fransa Ligue 1 Bein Sports Max 1
23:00 Athletic Bilbao – Getafe İspanya La Liga S Sport Plus
23:00 Shamrock Rovers – Sligo Rovers İrlanda Premier Ligi Bilyoner
23:00 Huesca – Burgos İspanya La Liga 2 Bilyoner
23:15 Vizela – Famalicao Portekiz Liga NOS Bilyoner
23:30 San Martin – Carlos Mannucci Peru Primera-Apertura Bilyoner