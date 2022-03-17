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Gülistan Doku soruşturmasında erkek arkadaşı gözaltına alındı

5 Ocak 2020'den itibaren kendisinden haber alınamayan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin erkek arkadaşı Zeynal A., Antalya'nın Alanya ilçesinde gözaltına alındı.

Ekleme: 17.03.2022 - 15:57 Güncelleme: 17.03.2022 - 15:58 / Editör: Ozge Selin
Gülistan Doku soruşturmasında erkek arkadaşı gözaltına alındıTunceli Cumhuriyet Başsavcılığı, Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin soruşturmayı sürdürüyor.

Soruşturma kapsamında, Doku ile kaybolmadan önce son görüşen kişi olduğu belirtilen erkek arkadaşı Zeynal A., başsavcılığın talimatıyla Antalya'nın Alanya ilçesinde gözaltına alındı.

ERKEK ARKADAŞI GÖZALTINA ALINDI

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen Zeynal A'nın ifadesinin, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden soruşturmanın yürütüldüğü Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca alınacağı öğrenildi.

OLAY

Tunceli'de üniversitede okuyan kızları Gülistan Doku'dan 5 Ocak 2020'den itibaren haber alamayan ailesi, memleketleri Diyarbakır'dan Tunceli'ye gelerek 6 Ocak 2020'de emniyete kayıp başvurusunda bulunmuştu.

Genç kızın arkadaşlarıyla görüşen ve cep telefonu sinyallerini izleyen ekipler, arama başlatmıştı. Baraj gölünde arama yapan ekiplerce 187 gün su altı ve üstünde sürdürülen çalışmalardan sonuç alınamaması üzerine aramalara son verilmişti.

SU ALTI ARAMA ÇALIŞMALARI YAPILDI

Ailenin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüşmesinin ardından Uzunçayır Baraj Gölü'nün kısmen boşaltılmasına karar verilerek su altı arama çalışmalarına 6 Ağustos 2020'de 17 ekiple yeniden başlanmış ve 13 gün süren yoğun çalışmalardan da sonuç alınamaması üzerine aramalar 18 Ağustos 2020'de tamamlanmıştı.

Gülistan Doku'nun bulunması için 15 Ekim 2020'de yeniden başlatılan arama çalışmaları ise tüm çabalara rağmen genç kıza ulaşılamaması üzerine bir süre önce tamamlanmıştı.

Soruşturmayı yürüten Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı, Doku'nun soruşturma dosyası kapsamında Erzincan, Bingöl, Elazığ ve Erzurum gibi çevre illerin cumhuriyet savcılıkları ve kolluk birimlerine talimat yazısı göndermişti.


GÜLİSTAN DOKU'NUN SON GÖRÜŞTÜĞÜ KİŞİLERİN BİLGİSİNE BAŞVURULDU

Başsavcılık, söz konusu talimat yazısında, soruşturmaya esas olarak, 5 Ocak 2020'den itibaren savcılıklar ve kolluk birimlerinden kimliği tespit edilemeyen buluntu kadın cesedi ile ilgili soruşturma kaydı ve müracaatın bulunup bulunmadığına ilişkin evrak talep etmişti.

Soruşturma kapsamında savcılıkça Doku'nun erkek arkadaşı Zeynal A. ve genç kızın son görüştüğü diğer kişilerin bilgisine başvurulmuştu.

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