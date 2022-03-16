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16 Mart Altın Fiyatları Ne Kadar? Altın fiyatları Artacak Mı?

16 Mart altın fiyatları birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 16 Mart altın fiyatları ne kadar sorusu yer aldı. Peki, 16 Mart altın fiyatları ne kadar? 16 Mart gram altın ne kadar? 16 Mart çeyrek altın ne kadar işte merak edilenler...

Ekleme: 16.03.2022 - 11:04 Güncelleme: 16.03.2022 - 11:08 / Editör: Ozge Selin
16 Mart Altın Fiyatları Ne Kadar? Altın fiyatları Artacak Mı?
Altın fiyatları birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 16 Mart altın fiyatları ne kadar ve altın fiyatları artacak mı sorusuna cevap arıyor. Fed faiz kararı nedeniyle konu hakkında araştırmalar hızlandı. Kararın altın fiyatlarını nasıl etkileyeceği oldukça merak ediliyor. 16 Mart altın fiyatları ne kadar ve altın fiyatları artacak mı sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.

16 Mart Altın Fiyatları Ne Kadar?


16 Mart altın fiyatları sabah saatlerinden itibaren en sık aratılan konular arasında yer aldı. Bu nedenle arama motorlarına yönelen birçok yatırımcı 16 Mart gram altın ne kadar ve 16 Mart çeyrek altın ne kadar sorusuna cevap aramaya başladı. Savaş nedeniyle altın fiyatlarındaki dalgalanmanın nasıl ilerleyeceği merak ediliyor. 16 Mart altın fiyatları şu şekilde sıralanabilir;

CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 5.970,00
SATIŞ: 6.061,00

16 Mart Altın Fiyatları Ne Kadar? Altın fiyatları Artacak Mı?

ATA ALTIN
ALIŞ: 6.008,00
SATIŞ: 6.103,00

TAM ALTIN
ALIŞ: 5.864,78
SATIŞ: 5,949,95

22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 821,78
SATIŞ: 852,62

YARIM ALTIN
ALIŞ: 2.941,00
SATIŞ: 2.985,00

ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 1.469,00
SATIŞ: 1.492,00

GRAM ALTIN
ALIŞ: 906,94
SATIŞ: 907,12

ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 1.469,00
SATIŞ: 1.492,00

16 Mart Altın Fiyatları Ne Kadar? Altın fiyatları Artacak Mı?

Altın Fiyatları artacak Mı?


Altın fiyatlarının artıp artmayacağı konusunda araştırmalar hızlandı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında altın fiyatları artacak mı sorusu yer alıyor. Konuyla ilgili olarak birçok kişi uzmanlar tarafından gelecek yorumları ilgiyle takip etmeye başladı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş konuyla ilgili olarak “Altınının ve doların teknik olarak düzeltme hareketi yapması gerekiyor. Ben sabırla beklenmesini tavsiye ederim. Daha ucuz maliyetlerden alım yapabilirsiniz. Gram altın 900 TL üstü, ons altın 1900 dolar üstü yüksek maliyettir. Altında kademeli düşüşler olabilir. Gram altında aşağı yönde 920 TL seviyesi destek seviyesidir, ons altında bu seviye 1.960 dolardır. “ ifadelerini kullandı. Dolar ve Bitcoin hakkında da birçok detayın merak edilmesi nedeniyle , “Geçen saydım altın, gümüş ve dolar. En fazla değer kazanan yüzde 12,5 ile gümüş oldu. Gram altın yüzde 10 kazandırdı, üçüncü sırada ise dolar/TL kuru oldu. Gümüş altının tahtını salladı. Gümüşte de yatırımcılara 12 TL ve üstündeki seviyelerden almamalarını öneririm. Gümüşte de mutlaka alım fırsatı olacaktır. Ben kripto paraların 44-45 bin dolar aralığına hatta 50 bin dolara kadar yükseleceğini düşünüyorum. Çünkü Fed istediğini aldı. 50 baz puanlık bir artırma gidecekken 25 puan baz puanlık bir artırıma gidecek muhtemelen. Dolar endeksi 99 seviyesini gördü. Fed burada da istediğini aldı. Fed için problem yok. Yılda 4 kez 25 baz puanlık faiz artırımları yapabilir ancak genel tabloda piyasalarda şok havası olmayacak beklentilerin satın alındığı bir tablo ortaya çıkacak." açıklamasıyla vatandaşlara uyarıda bulundu.


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