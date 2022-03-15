Yatırımcılar dikkat! Ani düşüşler olabilir... Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi?

Spot altın olarak da bilinen ons altın Rusya Ukrayna Savaşı ile jeopolitik risklerden beslenerek tarihi zirve seviyesine yakınmasının ardından düşüş trendi içerisine girdi. Son dönemde ons altın ile yön bulan gram altın fiyatları da Fed toplantısı öncesi düşüş rüzgarından etkilenerek 1 haftanın en düşük seviyesini gördü. Küresel piyasalarda Fed faiz kararı en öncelikli gündem maddesi olarak dikkat çekiyor.TARİHİ REKOR GELMİŞTİAltın ons fiyatı, Rusya Ukrayna krizi ile başlyan süreçte Fed yönlü baskılara rağmen yükseliş trendi yakaldı. Krizin askeri operasyonlara dönüşmesi ve ABD ve AB ülkelerinin Rusya'ya sert yaptırımları sonrası ons altın, 2.070 doları görerek tarihi zirvesine yakınsadı. Ons, 7 Ağustos 2020 tarihinde Covid-19 kaynaklı endişelerin körüklenmesiyle güvenli liman gömleğini giyerek 2.075 dolar düzeyi ile tarihi rekorunu kırmıştı.969 LİRAYI GÖRDÜKur korumalı TL mevduat (KKM) ürününün devreye girmesiyle beraber gram altın, ons tarafından esen rüzgarla yön buluyor. Ons altın tarafındaki yükselişle beraber gram altın 969 TL düzeyine yükselerek 21 Aralık'tan beri gördüğü en yüksek düzeyi test etti.İBRE TERSE DÖNDÜAncak Rusya Ukrayna tarafında müzakerelerin başlaması, ateşkes görüşmelerinin devam ederek iyimser mesajların ön plana çıkması, özellikle AB ülkelerinin Rus petrol ve doğal gazını hedef alan yaptırımlara başvurmaması, buna karşılık Rusya'nın doğal gaz ve petrol ihracına devam etmesi ile altın fiyatları düşüş trendi içerisine girdi.FED KARARI ÖNCESİ...Küresel piyasalar ABD Merkez Bankası'nın Mart ayı toplantısı sonrası gelecek faiz kararı için beklemeye geçti. Hisse senetlerinde yön arayan karışık bir görüntü hakim olurken, altın fiyatları ve petrol başta olmak üzere emtia piyasalarında satış baskısı görüldü.ABD HAZİNE KAĞIDI GETİRİLERİ ALTIN İÇİN BASKI OLUŞTURDUBugün başlayacak ve yarın sona erecek Fed toplantısı öncesinde ABD Hazine kağıdı getirilerinin yükselmesi altın fiyatı için baskı oluşturan bir diğer unsur olarak dikkat çekti.RÜZGAR TERSİNE DÖNDÜOns altın Fed faiz kararı öncesi 1.920 dolar bandına çekilirken, gram altın ise buradan esen ters rüzgarın etkisiyle 900 TL psikolojik bandın altı test edildi.ALTIN FİYATLARI DÜŞECEK Mİ YÜKSELECEK Mİ?Altın ve Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen yaptığı açıklamada, 'Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi' sorusuna yanıt verdi.KORUNMA ARACI OLARAK ÖNE ÇIKTISpot altın tarafında Rusya Ukrayna Savaşı'nın etkisiyle 1.868 dolar bandının kırıldığını ifade eden uzman isim, "Altın için yani 1.868 dolar düzeyinin üzerindeki fiyatlamalar risk fiyatlaması. Bununla beraber emtia fiyatlarında da çok ciddi yükselişler oldu. Bu durum küresel enflasyon endişelerini artırıyor. Altın da enflasyondan korunma aracı olarak öne çıktı burada" diye konuştu.1.937 DOLARIN ALTINDA ONS, 1.868 DOLAR DÜZEYİNE ÇEKİLEBİLİROns altın fiyatları için Rusya Ukrayna çatışması sürdüğü sürece 1.650 bandına doğru bir çekilme beklemediğini ifade eden Ergezen, "Altında bu hafta yaşanan satışlar trendlerin kırılmasına yol açtı. Ons tarafında 1.937 doların altında kalındığı sürece öncelikle 1.918 sonrasında da 1.868 dolar düzeyi gündeme gelebilir" dedi."1.868 DOLAR ÜZERİ RUSYA UKRAYNA SAVAŞI FİYATLAMASI"Altın fiyatları için 1.868 dolar ve üzerinin Rusya Ukrayna krizi ile geldiğini belirten uzman isim, bu kriz bitmeden buradan aşağı bir düzeyin görülmesi olasılığının düşük olduğunu açıkladı.Fed faiz kararının piyasalar için önemli olduğuna dikkat çeken Ergezen, "Fed faiz kararı verecek. Piyasa faiz artırımı fiyatlaması yapıyor ve bu zaten fiyatlandı. Fed'in beklentiler doğrultusunda faiz kararı vermesi durumunda altın fiyatları için düşüş sınırlı kalır" dedi.SAVAŞ ENFLASYON ENDİŞELERİNİ KÖRÜKLÜYORRusya Ukrayna haberlerinin altın için belirleyici olacağına dikkat çeken uzman isim, "Rusya Ukrayna krizi küresel düzeyde enflasyon beklentilerini artırdı. Küresel düzeyde artan enflasyon baskısı da altın fiyatları için destek oluyor. Alıcıların büyük bir kısmı enflasyondan korunma güdüsüyle altın alımı yapıyor" diye konuştu.ATEŞKES SAĞLANIRSA...Ergezen, "Fed kararı altın piyasasında etkili. Ancak Rusya Ukrayna Savaşı'nda kalıcı ateşkes ve iyimserlik oluşmadığı sürece spot altın fiyatları için 1.868 dolar bandının daha aşağının olası olduğunu düşünmüyorum. Eğer Minsk Anlaşması benzeri bir anlaşma veya ateşkes sağlanırsa altın fiyatları için o zaman sert düşüş görebiliriz" açıklamasında bulundu.ALTININ ONSU 1.917,60 DOLARAltının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1.917,60 dolardan işlem görüyor.Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 1,20 kayıpla 911 bin 550 liradan tamamladı.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 14,7400 lira, satışta 14,7990 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 14,7521 lira, satışta 14,8112 lira olarak belirlemişti.