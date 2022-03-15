Sağlık Bakanlığı Personel Alımı Ne Zaman? İŞKUR Sağlık Bakanlığı Personel Alımı Kılavuzu Yayınlandı Mı?

Sağlık Bakanlığı Personel Alımı Ne Zaman?



Sağlık Bakanlığı Personel Alımı Tercih Kılavuzu Yayınlandı Mı?



Sağlık Bakanlığı Personel Alımı Kadroları Neler?



Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamayla İŞKUR üzerinden 20 bin personel alımının gerçekleştirileceği belirtildi. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındavesoruları yer alıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın konu hakkında açıklama yapmasının ardından başvuruların https://esube.iskur.gov.tr üzerinden gerçekleştirilebileceği belirtildi.vesorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.Sağlık Bakanlığı personel alımı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındasorusu yer alıyor. Konuyla ilgili olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamada “Bilindiği üzere, Cumhurbaşkanlığı tarafından Bakanlığımıza 30 bini sözleşmeli sağlık personeli, 10 bini de sürekli işçi olmak üzere toplam 40 bin pozisyon/kadro ihdası yapılmış ve ilk etapta bu sayının 20 bin sözleşmeli sağlık personeli alımı gerçekleştirilmişti. Geriye kalan 10 bin sözleşmeli sağlık personeli pozisyonu ile 10 bin sürekli işçi kadrosu için Cumhurbaşkanlığınca açıktan atama izni verilmiştir. Bu çerçevede, Bakanlığımız taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere, KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 10 bin sözleşmeli sağlık personeli alım sürecini başlatıyoruz. Branş dağılımlarını da içeren bilgiler, tercih kılavuzu hazırlanmak üzere ÖSYM’ye gönderildi. 5 bin 175’i Hemşire, 800’ü Ebe ve 3 bin 293’ü Sağlık Teknisyeni/Sağlık Teknikeri olmak üzere Psikolog, Sosyal Çalışmacı, Biyolog, Odyolog, Çocuk Gelişimcisi, Diyetisyen, Fizyoterapist, Iş ve Uğraşı Terapisti, Dil ve Konuşma Terapisti, Perfüzyonist ve Sağlık Fizikçisi unvanlarında alım yapılacaktır. Tercih Kılavuzu, ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden yayınlandıktan sonra adaylar tercihlerini *15 Mart 2022 tarihinden itibaren* yapabilecek. Duyurular, Bakanlığımızın Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve ÖSYM internet adresinden takip edilebilir.” ifadeleri kullanıldı. Başvuruları 15 Mart 2022 ile 22 Mart 2022 tarihleri arasında gerçekleştirebilirsiniz.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından konuyla ilgili açıklamanın yapılmasıyla birçok kişisorusuna cevap aramaya başladı. Bu nedenle adaylar konuyla ilgili detayları öğrenmek için arama motorlarına yöneldi. Tercih kılavuzu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle güncel gelişmelerden haberdar olmak için sitemizi takip etmeye devam edebilirsiniz.da oldukça merak ediliyor. Yapılan açıklamada 5 bin 175’i Hemşire, 800’ü Ebe ve 3 bin 293’ü Sağlık Teknisyeni/Sağlık Teknikeri olmak üzere Psikolog, Sosyal Çalışmacı, Biyolog, Odyolog, Çocuk Gelişimcisi, Diyetisyen, Fizyoterapist, Iş ve Uğraşı Terapisti, Dil ve Konuşma Terapisti, Perfüzyonist ve Sağlık Fizikçisi kadrolarında alım yapılacak.