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CHP'li Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde FETÖ'cü Erkan Karaaslan'ın yolsuzluğunu engelleyen müdür Ümmü Gülsüm Uslu'ya mobbing

CHP FETÖ'ye ve FETÖ'cülere kalkan olmaya devam ediyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi’nde satın alma müdürü olarak görev yapan Ümmü Gülsüm Uslu hiç bir hizmet vermediği gerekçesiyle FETÖ’cü Erkan Karaaslan’ın şirketinin hak ediş belgesini imzalamadı. Bu nedenle 5 yıl boyunca türlü türlü mobbinge maruz kalan müdür Uslu, Büyükşehir yöneticileri tarafından fotokopici bile yapıldı. Uslu’nun şikayeti üzerine soruşturma başlatan Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede 10 belediye yöneticisinin ‘görevi kötüye kullanma’ suçundan 2 yıla kadar hapsi istendi.

CHP'li Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde FETÖ'cü Erkan Karaaslan'ın yolsuzluğunu engelleyen müdür Ümmü Gülsüm Uslu'ya mobbing
Ekleme: 14.03.2022 - 15:37 Güncelleme: 14.03.2022 - 15:45 / Editör: Ozge Selin
CHP'li Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde FETÖ'cü Erkan Karaaslan'ın yolsuzluğunu engelleyen müdür Ümmü Gülsüm Uslu'ya mobbing
FETÖ Belediyeler İmamı Erkan Karaaslan'ın şirketi Muhkem Danışmanlık, Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'ihale danışmanlığı alımı' ihalesini 27 Şubat 2015'te kazandı. Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü Mali Hizmetler Daire Başkanlığı'nda satın alma şube müdürü olarak görev yapan Ümmü Gülsüm Uslu (44) da hizmet alımının yerine getirilip getirilmediğinin tespiti için kontrol amiri olarak görevlendirildi. Muhkem Danışmanlık şirketinin sözleşme şartlarını yerine getirmediğini tespit eden Uslu, firmaya haksız ödeme yapılmasını engelleyince o günden sonra zincirleme mobbinge maruz kaldı.

İLK OLARAK FOTOKOPİCİ YAPTILAR
Uslu, ilk olarak ASKİ Genel Müdür Yardımcısı Nermin Canyurt tarafından aylarca fotokopi çekmeye ve taşeron çalışanların akaryakıt fişlerini kontrol yapmaya zorlandı. Canyurt'un yanı sıra üst düzey bürokratlar da Uslu'ya mobbing uygulamaya devam etti. Uslu, dönemin Genel Sekreteri Uğur Cebeci'nin odasına çağrıldı. Cebeci'nin 'neden hakkediş belgeni imzalamıyorsun? Son kararın ne?' dedi. Uslu da, 'Hizmet sözleşme ve teknik şartnameye uygun olarak gerçekleşmediği için imzalamıyorum. Aksi takdirde Kamu zararına ve edimin ifasına fesat karıştırma suçunu işlemiş olacağım' dedi.

EŞİNİ DE BAŞKA BİR İLÇEYE SÜRDÜ
Bu görüşmede 'eşin hangi birimde çalışıyor' diye soran Cebeci, Uslu'nun eşi Ali Altenel'i de başka bir ilçeye sürdü. Uslu, ilerleyen süreçte çağrıldığı Canyurt'un odasında Erkan Karaaslan ile görüştü. Karaaslan 'Muhkem'e ait belgeleri neden imzalamıyorsun? Hakkında dava açacağım. Son kararını Nermin Canyurt'a bildir' dedi. Uslu da 'imzalamıyorum. Dava açabilirsiniz' diyerek odadan ayrıldı. Bilgisayarı ve masası elinden alınan Uslu, kapı önünde ve cam kenarında vasat bir masaya oturtuldu. Kadrosu müdürlük olan Uslu, Daire Başkanı Canyurt ile dönemin Genel Müdürü Erdoğan Öztürk'ün aldığı karar ile 90 km uzaklıktaki Buharkent ASKİ şube şefliğine sürüldü.

MESAİSİNİ BANKTA TAMAMLADI
Bu sürede yıllık izne çıkması da engellenen Uslu'ya yıldırma politikası uygulandı. Yaşadığı baskılar nedeniyle sağlık sorunları yaşayan Uslu, bu dönemde kızıyla ve eşiyle de ilgilenemedi. 8 Kasım 2017'ye kadar kendisine hiçbir görev verilmeyen Uslu, mesaisini banlarda oturarak tamamladı. Uslu, defalarca başka kurumlara geçmek istemesine rağmen dilekçeleri reddedildi. Uslu'nun işe gelip gelmediğin tespit etmek için özel olarak bir personel bile görevlendirildi. Talihsiz kadının işyerinde olup olmadığını belirlemek için kamera önüne geçip görüntü vermesi bile istendi.

10 YÖNETİCİNİN 2 YIL HAPSİ İSTENDİ
Uslu'nun şikayeti üzerine Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Savcılık dönemin ASKİ Genel Müdürleri Hakan Olkaç, Erdoğan Öztürk, ASKİ Genel Müdür Yardımcısı Nermin Canyurt, Aydın Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanı Şefika Çoban, Genel Sekreter Ahmet Uğur Cebeci, Abone İşleri Darie Başkan vekilleri Vicdan Çetav, Tanju Topçu, Tufan Yılmaz, Egemen Emre Beşli, İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanı vekili Metin Erdoğan hakkında başlattığı soruşturmayı tamamladı. Sabah'ın haberine göre 10 belediye yöneticisinin 'görevi kötüye kullanma' suçundan 2 yıla kadar hapsi istendi. Davanın önümüzdeki günlerde görüleceği öğrenildi.
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CHP'li Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde FETÖ'cü Erkan Karaaslan'ın yolsuzluğunu engelleyen müdür Ümmü Gülsüm Uslu'ya mobbing
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