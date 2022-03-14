Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yanındaki inşaatta yangın: Mahsur kalanlar var

Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yanında bulunan inşaat alanında yangın çıktı. Üst katta bulunan işçiler mahsur kaldı. Olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.

Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin inşaat halindeki ek binasının bodrum katında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.Alınan bilgiye göre, hastanenin yanında bulunan ve inşaatı süren ek hizmet binasının bodrum katında izolasyon çalışması sırasında yangın çıktı.Çalışanlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.