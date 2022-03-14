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2022 Beraat Kandili Ne Zaman? Beraat Kandili Duaları Neler?

Beraat Kandili'nde okunacak dualar birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle konu hakkında araştırmalar hızlandı. Peki, Beraat Kandili'nde okunacak dualar neler? Beraat Kandili ne zaman? Beraat Kandili hangi gün? İşte merak edilenler...

Ekleme: 14.03.2022 - 13:46 Güncelleme: 14.03.2022 - 13:49 / Editör: Ozge Selin
2022 Beraat Kandili Ne Zaman? Beraat Kandili Duaları Neler?
Beraat Kandili birçok Müslüman tarafından merak edilen günler arasında yer alıyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 2022 Beraat Kandili ne zaman ve Beraat Kandili ibadetleri neler soruları yer alıyor. Ramazan ayını müjdelemesiyle bilinen Beraat kandili oldukça büyük bir öneme sahiptir. Bu özel ve kutsal günde ibadet etmek isteyenler konuyla ilgili araştırmalara başladı. 2022 Beraat Kandili ne zaman ve Beraat Kandili ibadetleri neler sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.

2022 Beraat Kandili Ne Zaman?


2022 Beraat Kandili birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılan sorulardan biri de Beraat Kandili ne zaman sorusu oldu. Konuyla ilgili olarak birçok Müslümanlar tarafından merak ediliyor. 17 Mart Perşembe günü idrak edilecek.


2022 Beraat Kandili Ne Zaman? Beraat Kandili Duaları Neler?

Beraat Kandili’nde Okunacak Dualar Neler?


Beraat Kandili’nde okunacak dualar birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Beraat Kandili’nde okunacak dualar neler sorusu yer alıyor. İşte Beraat Kandili için okunacak dualar;

“Allah’ım! Doğru söyleyen bir dil ve teslim olmuş bir kalp lütfetmeni istiyorum.” (Tirmizi, Daavat, 23)
“Ya Rabbi! Sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni affet.” (İbn Mace, Dua, 5)
“Allahım! Senden hidayet, takva, iffet ve(başkalarına muhtaç olmayacak) zenginlik niyaz ediyorum.” (Müslim, Dua, 72)
“Ey kalpleri evirip çeviren Allahım! Kalbimi dininde sabit kıl.” (Tirmizi, Daavat, 124)
“Ey Rabbimiz! Üzerimize sabır yağdır, ayaklarımızı sağlam bastır(kaydırma) ve şu kafir kavme karşı bize yardım et.” (Bakare, 2/250)
“Rabbimiz! Bizi hidayete erdirdikten sonra kalplerimizi eğriltme.Bize katından bir rahmet bahşet.Şüphesiz sen bağışı en çok olansın.” Al-i İmran, 3/8)
“Allah’ım! Beni güzellikler işleyip müjdesine nail olanlardan, kötülük işlediklerinde de bağışlanma dileyenlerden eyle.” (İbn Mace, 57)
“Rabbimiz! Bize dünyada da ahirette de iyilik ver ve bizi ateş(cehennem) azabından koru.” (Bakare, 2/201)
“Allahım! Zulmetmekten ve zulme uğramaktan sana sığınırım.” (Nesai, İstiaze, 14)

2022 Beraat Kandili Ne Zaman? Beraat Kandili Duaları Neler?

“Allah’ım! Günahlarımı, bilgisizlik yüzünden yaptıklarımı, haddimi aşarak işlediğim kusurlarımı, benden daha iyi bildiğin bütün hatalarımı bağışla.” (Buhari, Daavat, 60)
“Allah’ım acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, ihtiyarlık düşkünlüğünden ve kabir azabından sana sığınırım. Allah’ım! Bana sana karşı gelmekten sakınma duygusu kazandır.Nefsimi günahlardan arındır, çünkü onu en iyi arındıracak olan Sensin.Nefsimin sahibi ve efendisi sensin.Allah’ım! Faydasız bilgiden, ürpermeyen gönülden, doyma bilmeyen nefisten, kabul olmayacak duadan sana sığınırım.” (Müslim, Zikir, 73; Nesai, İstiaze, 13, 65)
“Allah’ım! Senden senin sevgini ve beni sana yakın kılacak herkesi sevmeyi bana nasip etmeni niyaz ediyorum.” (Tirmizi, Daavat, 73)
“Ey Rabbimiz! Unutur ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma! Ey Rabbimiz! Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme! Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme! Bizi affet bizi bağışla, bize acı! Sen bizim mevlamızsın.Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et.” (Bakare,2/286)

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