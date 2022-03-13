Rusya Ukrayna savaşı onlara hiç yaramadı! Rus oligarkların milyarlarca lira değerindeki lüks evleri tehlikede...

24 Şubat tarihinde başlayan Rusya Ukrayna savaşı nedeniyle yerinden edilen 4.2 milyon mülteci başta Polonya olmak üzere pek çok Avrupa ülkesine sığınmaya başladı. Birleşik Krallık Sosyal Konut, Toplum ve Yerel Yönetimler Bakanı Micheal Gove'dan ise Birleşik Krallık'a yerleşecek mültecilerin barınma sorunu için ilginç bir teklif geldi.Gove, iki hafta önceki Kabine toplantısında Rus oligarkların milyonlarca sterlin değerindeki malikanelerine el koymayı talep etti. Gove'un planına göre malikanelar Ukraynalı mültecilerin barınması için kullanılacak.Şu an için teklif Dışişleri Bakanlığı tarafından 'yasal olarak uygulanabilir' olmadığı gerekçesiyle engelleniyor. Ancak bu durum karşısında Gove, hükümet içindeki muhalifleri 'oligark savunucuları' olmakla suçladı. Dışişleri Bakanı James Cleverly ve Hazina Bakanı John Glen, fikirle ilgili çekincelerini sürekli olarak dile getiriyor.Öte yandan oligarkların milyonlarca lira değerindeki evleri merak konusu oldu.İşte İngiltere'de bulunan Rus oligarkların evleri:KENSINGTON PALACEChelsea Futbol Kulübü'nün sahibi Roman Abramoviç'in Kensington Palace Gardens'ta 15 yatak odalı bir malikanesi var. Evin değerinin 150 milyon sterlin (yaklaşık 2 milyar 887 milyon) olduğu düşünülüyor.HAMSTON HOUSEBir diğer oligark olan alüminyum kralı Oleg Deripaska'nın ise 2 milyar sterlin (yaklaşık 19 milyar) değerindeki evi İngiliz Virgin Adaları'nda bulunuyor. Bunun dışında Derpaska'nın Londra'nın merkezinde bulunan Belgrave Meydanı'nda 50 milyon sterlin değerinde bir mülkü ve Weybridge yakınlarında bir evi var.SUTTON PALACERusya'nın en büyük demir üreticisi olan Metallonivest ile telekomünikasyon şirketi MegaFon'da hisseleri olan Alisher Usmanoviç de İngiltere'de ev alanlardan. Usmanoviç'in 16. yüzyıldan kalma Sutton Palace isimli malikanesi Surrey'de bulunuyor. Evin değerinin 49 milyon sterlin (yaklaşık 924 milyar lira) olduğu düşünülüyor.CATOGAN LANEABD Hazine Bakanalığı'ndan alınan bilgilere göre ise Rusya'nın SMP Bankası'nın sahibi Boris Rotenberg'in Londra'nın göbeğinde 3.3 milyon sterlin değerinde (yaklaşık 64 milyar lira) değerinde evi var. Daha önce başka oligarkların olduğu ifade edilen malikane, 2007 yılında Rotenberg tarafından satın alındı.WHITEHALL COURTEski Rusya Birinci Başbakan Yardımcısı İgor Şuvalov'un lükse çok düşkün olduğu biliniyor. Şuvalov'un ülkede Viktorya döneminden kalma 11 milyon sterlin (yaklaşık 211 milyar lira) değerinde bir çatı katı var. Nehre bakan evin 6 yatak odası var.SLOANE COURT WESTRusya lideri Putin'e yakınlığı ile bilinen ve Rusya'nın en büyük ikinci bankasının başkanı olan Andrey Kostin'in Londra'da 3 milyon sterlin (yaklaşık 58 milyar) değerinde bir evi var.