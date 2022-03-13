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Rusya Ukrayna savaşı onlara hiç yaramadı! Rus oligarkların milyarlarca lira değerindeki lüks evleri tehlikede...

İki haftadan fazla süredir devam eden Rusya Ukrayna savaşı nedeniyle uluslararası alanda Rusya'ya karşı pek çok yaptırım kararı alındı. Bunun yanı sıra, Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra hükümete yakınlıklarıyla multimilyoner olan Rus oligarklar gündemi epeyce meşgul ediyor. İngiltere'de ise ilginç bir konu gündeme geldi. Birleşik Krallık Sosyal Konut, Toplum ve Yerel Yönetimler Bakanı Micheal Gove, oligarkların süper lüks evlerine el konulup Ukraynalı mültecilerin barınma problemine çözüm olmasını önerdi. Öneri, İngiltere'de Kabine'yi ikiye bölerken, Rus oligarkların dudak uçuklatan lüks evleri merak konusu oldu.

Ekleme: 13.03.2022 - 14:18 Güncelleme: 13.03.2022 - 14:24 / Editör: Ozge Selin
Rusya Ukrayna savaşı onlara hiç yaramadı! Rus oligarkların milyarlarca lira değerindeki lüks evleri tehlikede...
24 Şubat tarihinde başlayan Rusya Ukrayna savaşı nedeniyle yerinden edilen 4.2 milyon mülteci başta Polonya olmak üzere pek çok Avrupa ülkesine sığınmaya başladı. Birleşik Krallık Sosyal Konut, Toplum ve Yerel Yönetimler Bakanı Micheal Gove'dan ise Birleşik Krallık'a yerleşecek mültecilerin barınma sorunu için ilginç bir teklif geldi.

Gove, iki hafta önceki Kabine toplantısında Rus oligarkların milyonlarca sterlin değerindeki malikanelerine el koymayı talep etti. Gove'un planına göre malikanelar Ukraynalı mültecilerin barınması için kullanılacak.

Şu an için teklif Dışişleri Bakanlığı tarafından 'yasal olarak uygulanabilir' olmadığı gerekçesiyle engelleniyor. Ancak bu durum karşısında Gove, hükümet içindeki muhalifleri 'oligark savunucuları' olmakla suçladı. Dışişleri Bakanı James Cleverly ve Hazina Bakanı John Glen, fikirle ilgili çekincelerini sürekli olarak dile getiriyor.

Öte yandan oligarkların milyonlarca lira değerindeki evleri merak konusu oldu.

İşte İngiltere'de bulunan Rus oligarkların evleri:

Rusya Ukrayna savaşı onlara hiç yaramadı! Rus oligarkların milyarlarca lira değerindeki lüks evleri tehlikede...

KENSINGTON PALACE

Chelsea Futbol Kulübü'nün sahibi Roman Abramoviç'in Kensington Palace Gardens'ta 15 yatak odalı bir malikanesi var. Evin değerinin 150 milyon sterlin (yaklaşık 2 milyar 887 milyon) olduğu düşünülüyor.

Rusya Ukrayna savaşı onlara hiç yaramadı! Rus oligarkların milyarlarca lira değerindeki lüks evleri tehlikede...

HAMSTON HOUSE

Bir diğer oligark olan alüminyum kralı Oleg Deripaska'nın ise 2 milyar sterlin (yaklaşık 19 milyar) değerindeki evi İngiliz Virgin Adaları'nda bulunuyor. Bunun dışında Derpaska'nın Londra'nın merkezinde bulunan Belgrave Meydanı'nda 50 milyon sterlin değerinde bir mülkü ve Weybridge yakınlarında bir evi var.

Rusya Ukrayna savaşı onlara hiç yaramadı! Rus oligarkların milyarlarca lira değerindeki lüks evleri tehlikede...

SUTTON PALACE

Rusya'nın en büyük demir üreticisi olan Metallonivest ile telekomünikasyon şirketi MegaFon'da hisseleri olan Alisher Usmanoviç de İngiltere'de ev alanlardan. Usmanoviç'in 16. yüzyıldan kalma Sutton Palace isimli malikanesi Surrey'de bulunuyor. Evin değerinin 49 milyon sterlin (yaklaşık 924 milyar lira) olduğu düşünülüyor.

Rusya Ukrayna savaşı onlara hiç yaramadı! Rus oligarkların milyarlarca lira değerindeki lüks evleri tehlikede...

CATOGAN LANE

ABD Hazine Bakanalığı'ndan alınan bilgilere göre ise Rusya'nın SMP Bankası'nın sahibi Boris Rotenberg'in Londra'nın göbeğinde 3.3 milyon sterlin değerinde (yaklaşık 64 milyar lira) değerinde evi var. Daha önce başka oligarkların olduğu ifade edilen malikane, 2007 yılında Rotenberg tarafından satın alındı.

Rusya Ukrayna savaşı onlara hiç yaramadı! Rus oligarkların milyarlarca lira değerindeki lüks evleri tehlikede...

WHITEHALL COURT

Eski Rusya Birinci Başbakan Yardımcısı İgor Şuvalov'un lükse çok düşkün olduğu biliniyor. Şuvalov'un ülkede Viktorya döneminden kalma 11 milyon sterlin (yaklaşık 211 milyar lira) değerinde bir çatı katı var. Nehre bakan evin 6 yatak odası var.

Rusya Ukrayna savaşı onlara hiç yaramadı! Rus oligarkların milyarlarca lira değerindeki lüks evleri tehlikede...

SLOANE COURT WEST

Rusya lideri Putin'e yakınlığı ile bilinen ve Rusya'nın en büyük ikinci bankasının başkanı olan Andrey Kostin'in Londra'da 3 milyon sterlin (yaklaşık 58 milyar) değerinde bir evi var.
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