  • USD: 14,90 - 14,93
  • EURO: 16,38 - 16,41
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde meydana gelen tren kazasında 61 kişi hayatını kaybetti, 52 kişi de yaralandı!

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde meydana gelen tren kazasında 61 kişi hayatını kaybetti, 52 kişi de yaralandı.

Ekleme: 13.03.2022 - 10:41 Güncelleme: 13.03.2022 - 10:42 / Editör: Ozge Selin
Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde meydana gelen tren kazasında 61 kişi hayatını kaybetti, 52 kişi de yaralandı!Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde Lomani eyaletindeki Mwene-Ditu şehrinden Katanga eyaletinin başkenti olan Lubumbashi'ye gitmekte olan tren raydan çıkarak kaza yaptı.

EN AZ 61 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Ulusal Kongo Demiryolları Derneği'nin (SNCC) Altyapı Direktörü Marc Manyonga Ndambo, 'Meydana gelen tren kazasında şu anda 61 kişi hayatını kaybetti, 52 kişi ise yaralı olarak kurtarıldı' dedi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde meydana gelen tren kazasında 61 kişi hayatını kaybetti, 52 kişi de yaralandı!

'YÜK TRENİNE YASADIŞI BİNDİLER'
Meydana gelen kazada kurtarma çalışmalarının ardından yetkililer, yaralıların hastanelere kaldırıldığını bildirirken, Ulusal Demiryolu Şirketi (SNCC) yetkilileri ise yolcuların yük trenine yasadışı bir şekilde bindiğini belirtti.
1915 Çanakkale Köprüsü 18 Mart'ta açılıyor! 'En'lerin projesinde bu detaylara dikkat: Türkiye'de ilk olacak!
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir duyurdu! Yeni boyut: Dünyada sayılı...
Benzin ve motorin fiyatı için indirim bekleniyor! Pazartesi gece yarısından itibaren geçerli olacak!
İşgal saldırılarında 18'inci gün: Zelenskiy'den 'Şehirlerimiz haritadan silindi' itirafı
Kar sonrası İstanbul'da şaşırtmayan görüntüler: Vatandaşlar içerisinde zıplayarak hareket ettirmeye çalıştı
Tanju Özcan HDP’liler tarafından tehdit edildiğini açıkladı: Korkacağımı mı sanıyorsunuz Kandil'in kiralıkları
Bilgi teknolojilerinde 1 milyon gence iş kapısı açılıyor!
Rus ordusu kadın ve çocuklardan oluşan sivil grubu vurdu: Yedi kişi hayatını kaybetti
İBB asırlık ağaçları tedavi etmeden kökten kesti! Anıt çınarlarla ilgili şoke eden gerçek! Reklam panosu mu asılacak?
FETÖ'nün yeni para trafiği deşifre oldu!
Erbil'de ABD Konsolosluğuna roketli saldırı!
Mansur Yavaş Cumhuriyet Tarihinin en büyük kadrolaşma rekorunu kırdı
İsmail Saymaz: Medyamız büyütüyor sanıyordum ama gerçekten de Ukrayna'da Türk'üm deyince Bayraktar diyorlar
İstanbullu yollarda kaldı: Toplu taşımada yoğunluk
İngiliz The Economist, Millet İttifakı'nın adaylık kavgasına daldı!
İstanbul'da kar küreme araçları yolda kaldı
CHP'li İBB'nin kar mücadele etmediği İstanbul'dan dehşet görüntüler!
Mesaj atmayı bari becerin! CHP'li İBB'den Milli şaire büyük saygısızlık!
Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakereler çevrim içi olarak devam ediyor
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Türk şehitlik anıtına saldırıya tepki
Yerli otomobil TOGG karlı yollarda: Zorlu testi başarıyla geçti

Yerli otomobil TOGG karlı yollarda: Zorlu testi başarıyla geçti

İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek? Meteoroloji'den İstanbul için haritalı hava durumu ve kar yağışı uyarısı

İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek? Meteoroloji'den İstanbul için haritalı hava durumu ve kar yağışı uyarısı

Dünya üzerinde bu alandan sadece 3 tane var

Dünya üzerinde bu alandan sadece 3 tane var

Bakan Koca paylaştı! 'Türkiye’de ilk...''

Bakan Koca paylaştı! 'Türkiye’de ilk...''

Gram altın ve dolar fiyatında 'Putin' yankısı

Gram altın ve dolar fiyatında 'Putin' yankısı

Yoğun kar yağışı! Bolu'dan İstanbul yönüne kamyon ve TIR geçişi durduruldu

Yoğun kar yağışı! Bolu'dan İstanbul yönüne kamyon ve TIR geçişi durduruldu