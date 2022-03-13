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Erbil'de ABD Konsolosluğuna roketli saldırı!

Irak'ın Erbil kentindeki ABD Konsolosluğuna roketli saldırı düzenlendi. Görgü tanıkları 5 roket saldırısı olduğunu iddia ediyor. Patlamaların ardından Amerika Hava kuvvetlerine ait Bombardier E-11A (BACN) uçağı Erbil’e hareket etti. Öte yandan sosyal medyada saldırının İran yapımı “Fateh 110” balistik füze ile gerçekleştirildiği öne sürülüyor.

Erbil'de ABD Konsolosluğuna roketli saldırı!
Ekleme: 13.03.2022 - 09:34 Güncelleme: 13.03.2022 - 09:35 / Editör: Ozge Selin
Erbil'de ABD Konsolosluğuna roketli saldırı!
Erbil’deki ABD başkonsolosluğunu hedef aldığı iddia edilen füzelerin İran’ın Tebriz kentindeki askeri tesislerden ateşlendiği ileri sürüldü.

ERBİL VALİSİ: "SALDIRININ HEDEFİ BELİRSİZ"
Füzelerin, Erbil’de yer alan ABD Konsolosluğu binasının yakınlarına düştüğünü belirten Hoşnav, düzenlenen saldırıda hedefin ABD Konsolosluğu mu, yoksa kentte yer alan havaalanı mı olduğunun belirsiz olduğunu kaydetti.

12 FÜZE ATILDI
Anti-Terör Birimi, resmi Facebook hesabından saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "Başkent Erbil, Kürdistan Bölgesi ve Irak dışından balistik füzelerle saldırıya uğradı." denildi.

Hasar dışında can kaybı olmadığı belirtilen açıklamada, saldırının "doğudan yönlendirildiği" ifade edildi.

Saldırının gece saat 01.00'de gerçekleştiği belirtilen açıklamada, 12 balistik füzenin Erbil'deki ABD konsolosluğu yönündeki bir mahalleyi hedef aldığı kaydedildi.

ÖLÜ YA DA YARALI YOK
IKBY Sağlık Bakanı Saman Barzani yaptığı açıklamada ise, saldırının ardından can kaybı yaşanmadığını belirterek, "Erbil’deki patlamaların ardından herhangi bir can kaybı veya yaralı olmadı" ifadelerini kullandı.

FÜZELERİN BAZILARI TV KANALINA DÜŞTÜ
Atılan füzelerin bazılarının K24 televizyon kanalının binasına düştüğü belirtildi.

Patlama seslerinin kent genelinde duyulduğu ve birçok bölgede elektriklerin kesildiği öğrenildi.

ABD, İRAN İLE ANLAŞMAK ÜZEREYKEN
ABD’nin Rus petrol ve doğalgazına alternatif oluşturmak amacıyla İran’la yeniden masaya oturmaya hazırlandığı sırada ortaya çıkan saldırı iddiası dikkat çekti.

Bazı iddialara göre ise Rusya'nın temasta olduğu gruplarca saldırının gerçekleştirildiği öne sürüldü.
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