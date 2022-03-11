Kar Yağarken Gök Gürültüsü Neden Olur? Kar Yağarken Şimşek Çakması Neden Olur?

Kar Yağarken Gök Gürültüsü Neden Olur?



Kar Yağdığında Hava Neden Turuncu Olur?





Kar Yağışı Ne Zaman Bitecek?



Kar yağarken gök gürültüsü sesi duyan birçok vatandaş konuyla ilgili detayları öğrenmek için arama motorlarına yöneldi. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındavesorusu yer alıyor. Ülke genelinde görülen şiddetli kar yağışı nedeniyle birçok kişi araştırmalarını hızlandırdı. Gök gürültüsü sesi duyanlar kar yağışını görünce oldukça şaşırdı.vesorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.Kar yağarken gök gürültüsü duyulması birçok kişiyi meraklandırdı. Oldukça şaşırılan durumun ardından en sık aratılanlar arasındavesoruları yer aldı. Ülke genelinde etkili olan şiddetli kar nedeniyle birçok kişi zor anlar yaşadı. Kar yağdığı zamanlarda gök gürültüsü genellikle denize kıyısı olan illerde görülür. Sıcak denizde buharlaşan hava soğuk hava içerisinde hızlıca yükselir. Bunun sonucunda bulut içerisinde küçük dolu taneleri ortaya çıkar. Bu dolular bulutun içinde buz parçalarıyla etkileşime girer. Bu şekilde kar yağarken gök gürültüsü ortaya çıkmış olur. Meteoroloji Uzmanı Melik Ahmet Taştan tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada 'Sıcak deniz üzerinden buharlaşan hava üzerindeki soğuk hava içerisinde hızla yükseliyor. Yükselen hava bulut içerisinde küçük dolu tanelerine dönüşüyor. Bu dolular bulutun içinde bulunan buz parçalarıyla elektriksel etkileşime geçince gök gürültüsü oluşturuyor. Zaman zaman karasal bölgelerde de kar yağışı sırasında bu sesler duyulabilir.' açıklamasında bulundu.Kar yağışının başlamasının ardından en sık aratılanlar arasındasorusu yer alıyor. Turuncu havanın oluşması şehrin ışıklandırması sebebiyle ortaya çıkar. Bu ışıklar kar taneleri sayesinde yansıtılır. Bu nedenle havada turuncu bir renk ortaya çıkar. Sokak lambaları ve bina ışıkları özellikle bu durumu etkileyen en büyük faktörlerdendir.Ülke genelinde etkili olan kar yağışının ne kadar süre devam edeceği oldukça merak edildi. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındasorusu yer aldı. Meteoroloji Genel müdürlüğü tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamalar ilgiyle takip ediliyor. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya konuyla ilgili olarak vatandaşları uyarırken Prof. Dr. Orhan Şen tarafından 'Kar yağışı 5 gün aralıklarla sürecek ancak cumartesi günü İstanbul için kuvvetli kar yağışı bekliyoruz. 24-25 Ocak'taki tablodan daha soğuk olacağını da vurgulamak gerekir. Gece hissedilen sıcaklık eksi 6-8 olacak. Cumartesi İstanbul'un merkez ilçelerinde bile 30 santimetrelik kar örtüsü olabilir. Yükseklerde kar yarım metreyi geçebilir' açıklaması geldi. Kar yağışının 14 Mart Pazartesi gününden itibaren etkisini azaltması bekleniyor.