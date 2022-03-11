Kar Yağarken Gök Gürültüsü Neden Olur? Kar Yağarken Şimşek Çakması Neden Olur?
Kar yağarken ortaya çıkan gök gürültüsü birçok kişinin şaşırmasına neden oldu. Bu sebeple en sık aratılanlar arasında kar yağarken gök gürültüsü neden olur sorusu yer alıyor. Peki, kar yağarken gök gürültüsü neden olur? Kar yağarken gök gürültüsü ne anlama gelir? Kar yağarken şimşek çakması nedir? İşte merak edilenler..
Kar yağarken gök gürültüsü sesi duyan birçok vatandaş konuyla ilgili detayları öğrenmek için arama motorlarına yöneldi. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında kar yağarken gök gürültüsü neden olur ve kar yağarken şimşek çakması nedir sorusu yer alıyor. Ülke genelinde görülen şiddetli kar yağışı nedeniyle birçok kişi araştırmalarını hızlandırdı. Gök gürültüsü sesi duyanlar kar yağışını görünce oldukça şaşırdı. Kar yağarken gök gürültüsü neden olur ve kar yağarken şimşek çakması ne anlama gelir sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.
Kar Yağarken Gök Gürültüsü Neden Olur?
Kar yağarken gök gürültüsü duyulması birçok kişiyi meraklandırdı. Oldukça şaşırılan durumun ardından en sık aratılanlar arasında kar yağarken gök gürültüsü neden olur ve kar yağarken şimşek çakması neden olur soruları yer aldı. Ülke genelinde etkili olan şiddetli kar nedeniyle birçok kişi zor anlar yaşadı. Kar yağdığı zamanlarda gök gürültüsü genellikle denize kıyısı olan illerde görülür. Sıcak denizde buharlaşan hava soğuk hava içerisinde hızlıca yükselir. Bunun sonucunda bulut içerisinde küçük dolu taneleri ortaya çıkar. Bu dolular bulutun içinde buz parçalarıyla etkileşime girer. Bu şekilde kar yağarken gök gürültüsü ortaya çıkmış olur. Meteoroloji Uzmanı Melik Ahmet Taştan tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada 'Sıcak deniz üzerinden buharlaşan hava üzerindeki soğuk hava içerisinde hızla yükseliyor. Yükselen hava bulut içerisinde küçük dolu tanelerine dönüşüyor. Bu dolular bulutun içinde bulunan buz parçalarıyla elektriksel etkileşime geçince gök gürültüsü oluşturuyor. Zaman zaman karasal bölgelerde de kar yağışı sırasında bu sesler duyulabilir.' açıklamasında bulundu.
Kar Yağdığında Hava Neden Turuncu Olur?
Kar yağışının başlamasının ardından en sık aratılanlar arasında kar yağdığında hava neden turuncu olur sorusu yer alıyor. Turuncu havanın oluşması şehrin ışıklandırması sebebiyle ortaya çıkar. Bu ışıklar kar taneleri sayesinde yansıtılır. Bu nedenle havada turuncu bir renk ortaya çıkar. Sokak lambaları ve bina ışıkları özellikle bu durumu etkileyen en büyük faktörlerdendir.
Kar Yağışı Ne Zaman Bitecek?
Ülke genelinde etkili olan kar yağışının ne kadar süre devam edeceği oldukça merak edildi. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında kar yağışı ne zaman bitecek sorusu yer aldı. Meteoroloji Genel müdürlüğü tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamalar ilgiyle takip ediliyor. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya konuyla ilgili olarak vatandaşları uyarırken Prof. Dr. Orhan Şen tarafından 'Kar yağışı 5 gün aralıklarla sürecek ancak cumartesi günü İstanbul için kuvvetli kar yağışı bekliyoruz. 24-25 Ocak'taki tablodan daha soğuk olacağını da vurgulamak gerekir. Gece hissedilen sıcaklık eksi 6-8 olacak. Cumartesi İstanbul'un merkez ilçelerinde bile 30 santimetrelik kar örtüsü olabilir. Yükseklerde kar yarım metreyi geçebilir' açıklaması geldi. Kar yağışının 14 Mart Pazartesi gününden itibaren etkisini azaltması bekleniyor.