Dünya diplomasinin kalbi Türkiye'de atıyor! Antalya Diplomasi Forumu Başkan Erdoğan'ın katılımıyla başlıyor!

Devlet ve hükümet başkanları, bakanlar, siyasi yapıcılar, diplomatlar, iş dünyası liderleri, akademisyenler, düşünce kuruluşları mensupları ile gençliğin ve medyanın temsilcilerinin yer alacağı forum Nest Kongre Merkezi'nde 11-13 Mart tarihleri arasında gerçekleştiriliyor.Bu yıl ikincisi düzenlenecek foruma, 16 devlet ve hükümet başkanının katılması bekleniyor. Katılımcılar, 'Diplomasiyi Yeniden Kurgulamak' başlığı altında, uluslararası ilişkiler bağlamında birçok konuyu ele alacak. Forumu ulusal ve uluslararası medyada temsilcileri de yakından takip ediyor. Katılımın yoğun olduğu gözlemlenen NEST'te katılımcıların ise gelmeye başladığı görüldü.NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Avrupa Parlamentosu Genel Sekreteri Marija Buric, AP Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile Birleşmiş Milletler Medeniyetler İttifakı (UNAOC) Yüksek Temsilcisi Miguel Angel Moratinos ve BM Somali Özel Temsilcisi James Swan da ADF'ye katılıyor.BAŞKAN ERDOĞAN'IN KONUŞMASIYLA BAŞLIYORBir yanda anlaşmazlık, çatışma, savaş varken diğer yanda bu çatışmaların ve yol açtığı insani durumun bir an önce düzelmesine yönelik çözüm arayışlarının ele alındığı ADF, her koşulda diplomasiye şans tanımanın önemini ortaya koyulurken, gerilimleri çözmek ve iş birliğini teşvik etmek için güçlü bir diplomasiye duyulan ihtiyaç vurgulanacak.Küresel ve tematik oturumların düzenleneceği forumun resmi açılışı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun katılımcılara hitabıyla gerçekleşecek.