Prens William'dan skandal açıklama: Afrika ve Asya'da kan dökülmesine alışkınız bunu Avrupa'da görmeye yabancıyız

Prens William ve eşi Kate Middleton, Londra'da bir Ukrayna Kültür Merkezi'ni ziyaret etti. Burada gönüllülerle bir araya gelen çift İngiltere'de devam eden yardımları inceledi.Prens William'ın burada Ukrayna'daki savaşla ilgili yaptığı yorum sosyal medyada tepkiye neden oldu. Prens William, İngilizlerin Afrika ve Asya'da savaş ve kan dökülmesine daha çok alışkın olduklarını söyledi. William daha sonra, 'Bunu Avrupa'da görmek çok yabancı. Hepimiz arkanızdayız' dedi. Yardım etmek için daha fazlasını yapmak istediğini ekleyerek, 'Kendimizi çok işe yaramaz hissediyoruz' diye devam etti.