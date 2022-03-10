  • USD: 14,61 - 14,63
  • EURO: 15,99 - 16,02
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İşsizlik rakamları açıklandı

Türkiye'de işsizlik oranı, ocakta bir önceki aya göre değişim göstermeyerek yüzde 11,4 oldu.

İşsizlik rakamları açıklandı
Ekleme: 10.03.2022 - 10:10 Güncelleme: 10.03.2022 - 10:46 / Editör: Ozge Selin
İşsizlik rakamları açıklandı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ocak ayına ilişkin işgücü istatistiklerini yayımladı. Buna göre, Ocak ayında bir önceki aya göre 21 bin kişi artarak 3 milyon 859 bin kişi oldu. İşsizlik oranı yüzde 11,4 seviyesinde gerçekleşti.

Ocak ayında geniş tanımlı işsizlik göstergesi olan ve zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2022 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre 0,1 puan artarak yüzde 22,9 oldu.

Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 15,7 iken potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 19 olarak tahmin edildi.

GENÇLERDE İŞSİZLİK YÜZDE 21.6

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre değişim göstermeyerek yüzde 21,6 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 18,4, kadınlarda ise yüzde 27,6 olarak tahmin edildi.

Bir önceki ay işsizlik oranı yüzde 11.2 olarak açıklanmıştı.
: İstanbul'da kar fırtınası... Tır kuyrukları 8 kilometreye ulaştı! İstanbul Valisi Ali Yerlikaya duyurdu: TIR ve kamyonların girişine izin veriliyor
CHP'ye yakınlığıyla bilinen Halk TV'de Rusya-Ukrayna savaşı da Başkan Erdoğan'a bağlandı...
Mansur Yavaş'tan dahiyane çözüm: Otobüs yoksa özel araç kullansınlar
Rusya Ukrayna savaşında tarihi gün! Dünyanın gözü Türkiye'de! İlk kareler geldi...
Reklam var icraat yok! Mansur Yavaş, 3 yılda 220 kilometrelik boruyu yenileyemedi!
Uyarılara rağmen yollar tuzlanmadı! İETT otobüsleri yollarda kaldı!
İşsizlik rakamları açıklandı
Ukrayna'dan tahliyeler geride binlerce hikayeyi barındırıyor: Bizim kahramanımız Türkiye
İstanbul'da karlı yolda kayan servis araçları birbirine girdi
İstanbul'da Aybar esareti! Güne kar yağışı ile uyanan İstanbullu yine çile çekti! İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek?
Rusya-Ukrayna savaşı Avrupa'nın ocağına ateş düşürdü! Gaz fiyatları el yakıyor...
Ukrayna’da esir alınan Rus askeri: Bu savaş sadece Putin’e lazım
BM Genel Sekreteri Guterres'ten Ukrayna çağrısı: 'Katliama son verin'
Ukrayna'da savaş mağdurlarının son çıkış kapısı: Tren garları...
İşgalde 15'inci gün: Gözler Antalya'da yapılacak Rusya-Ukrayna-Türkiye zirvesinde
ABD'nin enerji yaptırımları sonrası Kremlin'den açıklama: Rusya kendi çıkarlarını savunacak
Türkiye'nin dev teknoloji projeleri tek tek hayata geçiyor
Sergey Lavrov ve Dmitro Kuleba Antalya'da! Mevlüt Çavuşoğlu, Kuleba ve Lavrov'dan üçlü zirve
İstanbul Valiliği'nden kar tedbirleri açıklaması
AFAD teyakkuza geçti! 37 ilde alarm verildi
Kar ve aşırı yağış nedeniyle 19 ilde okullar tatil edildi!

Kar ve aşırı yağış nedeniyle 19 ilde okullar tatil edildi!

İstanbul'da suyun dönüşü

İstanbul'da suyun dönüşü

Vücudumuzda saklambaç oynuyor! Son koronavirüs araştırması 'pes' dedirtti

Vücudumuzda saklambaç oynuyor! Son koronavirüs araştırması 'pes' dedirtti

Kocaeli'de çevre katliamı! Çuvallara doldurup doldurup dereye attılar... Mahalleli koku gelince fark etti

Kocaeli'de çevre katliamı! Çuvallara doldurup doldurup dereye attılar... Mahalleli koku gelince fark etti

Altında kritik gün!

Altında kritik gün!

Nasıl olduğunu göstermek için korkunç gerçeği gözler önüne serdi!

Nasıl olduğunu göstermek için korkunç gerçeği gözler önüne serdi!