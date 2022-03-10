Braga - Monaco maçı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Braga - Monaco maçı ne zaman sorusu yer aldı. Peki, Braga - Monaco maçı ne zaman? Braga - Monaco maçı saat kaçta? Braga - Monaco maçı hangi kanalda? İşte detaylar...

Braga - Monaco Maçı Ne Zaman?



Braga - Monaco Maçı Muhtemel İlk 11’leri



Bugün Hangi Maçlar Var?



Braga - Monaco maçı birçok futbolsever tarafından araştırılan karşılaşmalar arasında bulunuyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındavesoruları yer aldı. Konuyla ilgili olarak birçok kişi araştırmalarını hızlandırdı. İki takımın da hazırlıklarını tamamlamasının ardından maç hakkındaki detaylar merak edildi. UEFA Avrupa Ligi heyecanla takip ediliyor.vesorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.Braga - Monaco maçı hakkında en sık aratılanlar arasındavesoruları yer alıyor. UEFA Avrupa Ligi nedeniyle birçok futbolsever maç hakkında detayları araştırmaya başladı. Braga - Monaco karşılaşması 10 Mart Perşembe yani bugün 23.00’de başlayacak. EXXEN platformu üzerinden canlı bir şekilde maçı takip edebilirsiniz.Braga - Monaco maçı muhtemel ilk 11’Leri de bu kapsamda en sık aratılanlar arasında yer aldı. Mata hangi oyuncuların forma giyeceği tartışılıyor. İşteBraga: Matheus; Tormena, P. Oliveira, Leite; Fabinho, Al Musrati, A. Horta, Moura; R. Horta, Medeiros; OliveiraMonaco: Nubel; Sidibe, Maripan, Badiashile, Henrique; Tchouameni, Lucas; Martins, Volland, Diop; Ben YedderUEFA Avrupa Ligi heyecanı devam ederken diğer liglerde oynanacak maçlar da oldukça araştırıldı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındasorusu yer alıyor. İşte 10 Mart maç takvimi;19:15 Al Sharjah – Ajman Club BAE Arap Körfez Ligi Bilyoner19:30 Mura – O. Ljubljana Slovenya 1. Ligi19:30 Mura – O. Ljubljana Slovenya 1. Ligi20:00 Eyüpspor – Bursaspor Spor Toto 1. Lig TRT Spor20:45 Leipzig – Spartak Moskova UEFA Avrupa Ligi Son 16 Exxen0:45 Sevilla – West Ham UEFA Avrupa Ligi Son 16 Exxen20:45 Paok – KAA Gent UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Exxen20:45 Partizan – Feyenoord UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Exxen20:45 Slavia Prag – LASK UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Exxen20:45 Vitesse – Roma UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Exxen22:30 Norwich City – Chelsea İngiltere Premier Lig S Sport 2, S Sport Plus22:30 Southampton – Newcastle İngiltere Premier Lig S Sport Plus22:30 Wolverhampton – Watford İngiltere Premier Lig Yayın Yok22:45 Leeds United – Aston Villa İngiltere Premier Lig S Sport, S Sport Plus23:00 Atalanta – B.Leverkusen UEFA Avrupa Ligi Son 16 Exxen23:00 Barcelona – Galatasaray UEFA Avrupa Ligi Son 16 CBC Sport, Exxen23:00 Braga – Monaco UEFA Avrupa Ligi Son 16 Exxen23:00 Rangers – Kızılyıldız UEFA Avrupa Ligi Son 16 Exxen23:00 Bodo Glimt – AZ Alkmaar UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Exxen23:00 Leicester City – Rennes UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Exxen23:00 Marsilya – Basel UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Exxen23:00 PSV – Kopenhag UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Exxen