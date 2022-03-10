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Braga - Monaco Maçı Ne Zaman? Braga - Monaco Maçı Saat Kaçta?

Braga - Monaco maçı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Braga - Monaco maçı ne zaman sorusu yer aldı. Peki, Braga - Monaco maçı ne zaman? Braga - Monaco maçı saat kaçta? Braga - Monaco maçı hangi kanalda? İşte detaylar...

Ekleme: 10.03.2022 - 14:06 Güncelleme: 10.03.2022 - 14:11 / Editör: Ozge Selin
Braga - Monaco Maçı Ne Zaman? Braga - Monaco Maçı Saat Kaçta?
Braga - Monaco maçı birçok futbolsever tarafından araştırılan karşılaşmalar arasında bulunuyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Braga - Monaco maçı ne zaman ve Braga - Monaco maçı saat kaçta soruları yer aldı. Konuyla ilgili olarak birçok kişi araştırmalarını hızlandırdı. İki takımın da hazırlıklarını tamamlamasının ardından maç hakkındaki detaylar merak edildi. UEFA Avrupa Ligi heyecanla takip ediliyor. Braga - Monaco maçı ne zaman ve Braga - Monaco maçı saat kaçta sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.

Braga - Monaco Maçı Ne Zaman?


Braga - Monaco maçı hakkında en sık aratılanlar arasında Braga - Monaco maçı ne zaman ve Braga - Monaco maçı saat kaçta soruları yer alıyor. UEFA Avrupa Ligi nedeniyle birçok futbolsever maç hakkında detayları araştırmaya başladı. Braga - Monaco karşılaşması 10 Mart Perşembe yani bugün 23.00’de başlayacak. EXXEN platformu üzerinden canlı bir şekilde maçı takip edebilirsiniz.


Braga - Monaco Maçı Ne Zaman? Braga - Monaco Maçı Saat Kaçta?

Braga - Monaco Maçı Muhtemel İlk 11’leri


Braga - Monaco maçı muhtemel ilk 11’Leri de bu kapsamda en sık aratılanlar arasında yer aldı. Mata hangi oyuncuların forma giyeceği tartışılıyor. İşte Braga - Monaco maçı muhtemel ilk 11’leri

Braga: Matheus; Tormena, P. Oliveira, Leite; Fabinho, Al Musrati, A. Horta, Moura; R. Horta, Medeiros; Oliveira
Monaco: Nubel; Sidibe, Maripan, Badiashile, Henrique; Tchouameni, Lucas; Martins, Volland, Diop; Ben Yedder


Braga - Monaco Maçı Ne Zaman? Braga - Monaco Maçı Saat Kaçta?

Bugün Hangi Maçlar Var?


UEFA Avrupa Ligi heyecanı devam ederken diğer liglerde oynanacak maçlar da oldukça araştırıldı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında bugün hangi maçlar var sorusu yer alıyor. İşte 10 Mart maç takvimi;

19:15 Al Sharjah – Ajman Club BAE Arap Körfez Ligi Bilyoner
19:30 Mura – O. Ljubljana Slovenya 1. Ligi
19:30 Mura – O. Ljubljana Slovenya 1. Ligi
20:00 Eyüpspor – Bursaspor Spor Toto 1. Lig TRT Spor
20:45 Leipzig – Spartak Moskova UEFA Avrupa Ligi Son 16 Exxen0:45 Sevilla – West Ham UEFA Avrupa Ligi Son 16 Exxen
20:45 Paok – KAA Gent UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Exxen
20:45 Partizan – Feyenoord UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Exxen
20:45 Slavia Prag – LASK UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Exxen
20:45 Vitesse – Roma UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Exxen
22:30 Norwich City – Chelsea İngiltere Premier Lig S Sport 2, S Sport Plus
22:30 Southampton – Newcastle İngiltere Premier Lig S Sport Plus
22:30 Wolverhampton – Watford İngiltere Premier Lig Yayın Yok
22:45 Leeds United – Aston Villa İngiltere Premier Lig S Sport, S Sport Plus
23:00 Atalanta – B.Leverkusen UEFA Avrupa Ligi Son 16 Exxen
23:00 Barcelona – Galatasaray UEFA Avrupa Ligi Son 16 CBC Sport, Exxen
23:00 Braga – Monaco UEFA Avrupa Ligi Son 16 Exxen
23:00 Rangers – Kızılyıldız UEFA Avrupa Ligi Son 16 Exxen
23:00 Bodo Glimt – AZ Alkmaar UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Exxen
23:00 Leicester City – Rennes UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Exxen
23:00 Marsilya – Basel UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Exxen
23:00 PSV – Kopenhag UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Exxen

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