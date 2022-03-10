10 Mart Altın fiyatları Ne Kadar? 10 Mart Gram Altın Ne Kadar?

10 Mart Altın Fiyatları Ne Kadar?



Altın Fiyatları Artacak Mı?

Rusya Ukrayna arasındaki savaş devam ederken sürekli dalgalanan altın fiyatları hakkında birçok kişi araştırmalarına devam ediyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındavesorusu yer alıyor. Konuyla ilgili olarak birçok kişi araştırmalarını hızlandırdı. Altına yatırım yapmak isteyenler ve birçok yatırımcı uzmanlar tarafından gelecek açıklamaları yakından takip ediyor.vesorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.10 Mart altın fiyatları birçok vatandaş tarafından merak edildi. Rusya Ukrayna arasındaki savaş sürerken yükselişe geçen altın fiyatları hakkında araştırmaları hızlandı. Bu nedenle uzmanlar tarafından yapılacak açıklamalar da yakından takip edildi.vesoruları bu nedenle en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Birçok yatırımcı konuyla ilgili olarak yatırımcılar tarafından yapılacak açıklamaları da yakından takip etmeye başladı. İşte 10 Mart altın fiyatlar;ALIŞ: 5.966,10SATIŞ: 6.086,92ALIŞ: 844,17SATIŞ: 873,83ALIŞ: 3.054,00SATIŞ: 3.092,00ALIŞ: 6.201,00SATIŞ: 6.295,00ALIŞ: 1.514,00SATIŞ: 1.535,00ALIŞ: 6.202,00SATIŞ: 6.276,00ALIŞ: 931,49SATIŞ: 931,70ALIŞ: 1.514,00SATIŞ: 1.535,00Altın fiyatları birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındasorusu yer alıyor. Yatırımcılar uzmanlar tarafından yapılacak açıklamaları da ilgiyle takip etti. Altın fiyatları hakkında Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş tarafından yapılan açıklamada "2022 yılı analizinde ons altında 2150 dolar, gram altında da 1450 lira seviyesini teyit etmiştik. 2 bin dolar seviyesi 2 yıl aradan sonra tekrar test edildi. Daha önce kovid-19 kaynaklıydı, bu kez savaşla bu seviye test edildi. Son 2 haftadır agresif bir yükseliş var. Altın puslu havaları sever. Savaş riski olduğu her zaman altın güvenli bir limandır. Bu süreç itibariyle savaş çıkmasa dahi enflasyon nedeniyle altının ons seviyesinde 2 bin doların zaten görüleceğini düşünüyordum. Ters bir fiyatlama içindeyiz ve olağandışı günler geçiriyoruz. Özellikle küresel piyasalarda dolar endeksinin 99 seviyesini göz önünde bulundurduğumuzda buradaki artışla birlikte ons altında yeniden hızlı bir yükseliş görebiliriz. Altın ciddi anlamda bir baskı altında kalmıştı. Savaşla bu baskılanmayı aşarak 2 bin dolar seviyesine yükseldi. Ancak yine altın yatırımcısının çok temkinli olması gerekiyor. Çünkü bu agresif yükselişler 3 haftalık süreçte yaşanan yükselişler. 1823 dolar seviyesinden 2 bin dolar seviyesine soluksuz bir şekilde yükselen bir ons altın var karşımızda. Haliyle burada teknik olarak bir düzeltme yapması gerekiyor” ifadeleri kullanıldı.