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Yunanistan medyasındaki skandal Türkiye haritasına sert tepki: Düzeltin ve izahat verin

CBS News’in Rus savaş gemilerinin Boğazlar’dan geçişine dair bir haberinde İstanbul’un bir bölümünü Yunanistan toprağı gibi göstermesine İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan sert tepki geldi. Altun, "apılan hatanın tekrarlanmaması ve Türkiye’nin toprak bütünlüğünü tartışmaya açabilecek her türlü adımdan kaçınılması hususlarında gerekli tedbirlerin alınmasını ve dün yaşanan olayla ilgili bir izahat verilmesini bekliyoruz." dedi.

Yunanistan medyasındaki skandal Türkiye haritasına sert tepki: Düzeltin ve izahat verin
Ekleme: 1.03.2022 - 17:07 Güncelleme: 1.03.2022 - 17:08 / Editör: Ozge Selin
Yunanistan medyasındaki skandal Türkiye haritasına sert tepki: Düzeltin ve izahat verin
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin bir haberinde İstanbul'u Yunanistan toprağı gibi göstererek dezenformasyon faaliyetinde bulunan ABD menşeli CBS News televizyonuna, tepki göstererek, uyarı mektubu gönderdi.

CBS News'in Rus savaş gemilerinin Boğazlar'dan geçişine dair bir haberinde İstanbul'u Yunanistan toprağı gibi göstermesi üzerine harekete geçen İletişim Başkanı Fahrettin Altun, uyarı mektubunda, bu yanlışın ivedilikle düzeltilmesini ve gerekli izahatın yapılmasını istedi.

"HATAYI DÜZELTİN, İZAHAT VERİN"

Altun mektubunda, şunları kaydetti:

"CBS News televizyonunun, Rus savaş gemilerinin Boğazlar'dan geçişine dair bir haberde Türkiye'nin en büyük şehri olan ve 1453'ten bu yana Türk milletinin egemenliği altında bulunan İstanbul'u Yunanistan toprağı gibi gösterdiği dikkatime getirildi.

Yunanistan'ın Doğu Akdeniz ve Ege Denizi'nde maksimalist talepleriyle bölgesel güvenliğe zarar verdiğini ve NATO'nun Doğu kanadını zayıflattığını göz önünde bulundurarak, kanalınızın art niyetli olmadığını umduğumuz bu hatasını resmen ve açık bir biçimde protesto ediyoruz. Yapılan hatanın tekrarlanmaması ve Türkiye'nin toprak bütünlüğünü tartışmaya açabilecek her türlü adımdan kaçınılması hususlarında gerekli tedbirlerin alınmasını ve dün yaşanan olayla ilgili bir izahat verilmesini bekliyoruz."
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Yunanistan medyasındaki skandal Türkiye haritasına sert tepki: Düzeltin ve izahat verin
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