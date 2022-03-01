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Rusya Ukrayna savaşı Cenevre zirvesine damga vurdu! Lavrov'a büyük şok...

Rusya-Ukrayna savaşı Cenevre'deki Silahsızlanma Zirvesi'ne damga vurdu. Toplantıda Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'a büyük tepki gösterildi. Konferansa video gönderen Lavrov'un konuşmasının ekrana gelmesi ile büyükelçi ve diplomatlar hep birlikte ayağa kalktı ve salonu terk etti. İşte son dakika haberinin detayları...

Ekleme: 1.03.2022 - 16:41 Güncelleme: 1.03.2022 - 16:46 / Editör: Ozge Selin
Rusya Ukrayna savaşı Cenevre zirvesine damga vurdu! Lavrov'a büyük şok...
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Cenevre'deki Silahsızlanma Konferansı'nda protesto edildi. Rusya-Ukrayna savaşının damga vurduğu zirvede, Lavrov'un video konuşması sırasında diplomatlar ve büyükelçiler hep birlikte salonu terk etti. O anlar salondaki gazeteciler tarafından görüntülendi.

RUSYA UKRAYNA SAVAŞI CENEVRE'YE DAMGASINI VURDU

Rusya Ukrayna savaşı nedeniyle Cenevre'de soğuk rüzgarlar esti. BM'nin Silahsızlanma Konferansı'nda Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un önceden kayda alınmış video konuşmasına da yer verildi. Bu sırada protesto gerçekleştirildi.

BÜYÜKELÇİ VE DİPLOMATLAR SALONU TERK ETTİ

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un videosunu ekranda gören diplomat ve büyükelçiler ayağa kalkarak salondan ayrıldı. Bu anlar gazetecilerin kadrajına yansıdı. Lavrov'un konuşmasının sona ermesi ile diplomat ve büyükelçiler yeniden salona döndü.

LAVROV NE DEDİ?

Önceden kaydedilen mesajında, Kiev'in nükleer silah elde etmeye çalıştığını öne süren Lavrov, 'Ukrayna hala Sovyet teknolojilerine sahip ve bu tür silahları elde edebilir. Bu gerçek tehlikeye yanıt vermek konusunda başarısız olamayız' ifadelerini kullandı.

Rus haber ajanslarının aktardığına göre Lavrov, Ukrayna'da nükleer silah olmaması için Moskova'nın olabilecek tüm tedbirleri aldığını kaydetti. Dışişleri Bakanı Lavrov ayrıca Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya ile diyalog yerine yaptırım yolunu tercih ettiğine dikkat çekti.

'ABD TOPRAKLARINA GERİ DÖNMELİ'

Konuşmasında, Batı'nın eski Sovyet ülkelerinde askeri tesis kurmaması gerektiğini de belirten Lavrov, bazı Avrupa ülkelerinin Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) nükleer silahlarına ev sahipliği yapıyor olmasını kabul edilmez bulduklarını ve bu silahların ABD topraklarına geri dönmesi gerektiğini vurguladı.

Aynı toplantıda söz alan Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba ise Rusya'yı, ülkesini 'rastgele bombardımana maruz bırakarak' savaş suçu işlemekle suçladı. Kuleba ayrıca, Rus saldırganlığı ve kitle imha silahlarına yönelik olarak özel bir oturum talebinde bulundu.

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