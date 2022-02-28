Sakarya'daki havai fişek fabrikası patlaması davasında karar

Sakarya'nın Hendek ilçesinde 7 kişinin hayatını kaybetmesine ve 127 kişinin yaralanmasına sebep olan havai fişek fabrikasının patlamasına ilişkin görülen davada mahkeme heyeti kararını verdi.Mahkeme heyeti, tutuksuz sanıklardan A.B., A.A., A.Ç. ve E.Ö.'ye 6 yıl 8 ay, tutuklu sanık H.A.V.'ye 12 yıl 6 ay ve tahliye edilen A.R.E.C. ve Y.C.'ye 16 yıl 3 ay “bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan ceza verdi.